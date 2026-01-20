Рейтинг Дональда Трампа впав до 40% за перший рік його другого терміну - ЗМІ

Політичний статус президента Дональда Трампа зазнав суттєвого удару протягом першого року після повернення до Білого дому. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, проведеними в січні 2026 року, середній рейтинг схвалення його діяльності коливається на позначці 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - опустився до рекордного мінімуму у 36%. Про це пише УНН.

Деталі

Попри передвиборчі обіцянки забезпечити "економічний бум", більшість американців незадоволені політикою Трампа в цій сфері. Лише близько 37% респондентів (за даними AP–NORC) схвалюють його управління економікою. Найбільшою проблемою для Білого дому залишається вартість життя: понад 60% опитаних вважають, що дії адміністрації лише погіршили ситуацію з цінами.

Масштабна тарифна програма президента також не отримала підтримки - 63% американців виступають проти нових мит, побоюючись подальшої інфляції.

Імміграція: від сили до вразливості

Імміграційна політика, яка була ключовим елементом кампанії 2024 року, втрачає підтримку. Рейтинг схвалення в цьому питанні впав до 38-42%.

Хоча Трамп все ще зберігає відносно високі показники за напрямком "безпека кордонів" (близько 45%), загальне ставлення до його методів контролю імміграції стало значно критичнішим.

Загроза для республіканців на проміжних виборах

Зниження популярності президента створює складні умови для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу. Наразі демократи випереджають республіканців у "загальному бюлетені" на 5-14 пунктів. Опитування CNN показує, що виборці Демократичної партії демонструють надвисоку мотивацію (перевага у 16 пунктів серед активних виборців), що може призвести до втрати контролю республіканців над парламентом уже цієї осені.

