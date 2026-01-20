$43.180.08
Рейтинг Дональда Трампа впав до 40% за перший рік його другого терміну - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Середній рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа в січні 2026 року становить 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - 36%. Більшість американців незадоволені його економічною та імміграційною політикою.

Рейтинг Дональда Трампа впав до 40% за перший рік його другого терміну - ЗМІ

Політичний статус президента Дональда Трампа зазнав суттєвого удару протягом першого року після повернення до Білого дому. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, проведеними в січні 2026 року, середній рейтинг схвалення його діяльності коливається на позначці 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - опустився до рекордного мінімуму у 36%. Про це пише УНН.

Деталі

Попри передвиборчі обіцянки забезпечити "економічний бум", більшість американців незадоволені політикою Трампа в цій сфері. Лише близько 37% респондентів (за даними AP–NORC) схвалюють його управління економікою. Найбільшою проблемою для Білого дому залишається вартість життя: понад 60% опитаних вважають, що дії адміністрації лише погіршили ситуацію з цінами.

Трамп втрачає вплив серед американців та у Республіканській партії - The Atlantic25.12.25, 04:17 • 28471 перегляд

Масштабна тарифна програма президента також не отримала підтримки - 63% американців виступають проти нових мит, побоюючись подальшої інфляції.

Імміграція: від сили до вразливості

Імміграційна політика, яка була ключовим елементом кампанії 2024 року, втрачає підтримку. Рейтинг схвалення в цьому питанні впав до 38-42%.

Лише третина американців схвалює операцію США у Венесуелі - результати опитування Reuters06.01.26, 04:51 • 4529 переглядiв

Хоча Трамп все ще зберігає відносно високі показники за напрямком "безпека кордонів" (близько 45%), загальне ставлення до його методів контролю імміграції стало значно критичнішим.

Загроза для республіканців на проміжних виборах

Зниження популярності президента створює складні умови для Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу. Наразі демократи випереджають республіканців у "загальному бюлетені" на 5-14 пунктів. Опитування CNN показує, що виборці Демократичної партії демонструють надвисоку мотивацію (перевага у 16 пунктів серед активних виборців), що може призвести до втрати контролю республіканців над парламентом уже цієї осені. 

Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ26.12.25, 21:51 • 4970 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Ассошіейтед Прес
Демократична партія США
Республіканська партія США
Reuters
Дональд Трамп