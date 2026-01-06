$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 8846 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 28546 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 54387 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 33214 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 36961 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41371 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102076 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70397 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95432 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99616 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лише третина американців схвалює операцію США у Венесуелі - результати опитування Reuters

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 33% американців схвалюють військовий удар США по Венесуелі, що призвів до повалення Ніколаса Мадуро. Більшість громадян висловлюють занепокоєння щодо наслідків втручання, хоча рейтинг довіри до Трампа зріс до 42%.

Лише третина американців схвалює операцію США у Венесуелі - результати опитування Reuters

Згідно з результатами дводенного опитування Reuters/Ipsos, що завершилося у понеділок, лише 33% американців підтримують військовий удар США по Венесуелі, внаслідок якого було повалено Ніколаса Мадуро. Водночас переважна більшість громадян висловлює серйозне занепокоєння щодо наслідків цього втручання. Про це пише УНН.

Деталі

Опитування зафіксувало глибокий партійний розкол у ставленні до військової операції, наказаної президентом Дональдом Трампом:

  • 65% республіканців схвалюють дії військових;
    • лише 11% демократів підтримують удар;
      • серед незалежних виборців рівень підтримки становить 23%.

        Попри низький загальний рівень схвалення операції, рейтинг довіри до самого Дональда Трампа зріс до 42% - це найвищий показник для президента з жовтня минулого року.

        Ризики тривалої присутності

        Основним джерелом тривоги для американського суспільства залишається перспектива затяжного конфлікту. 72% опитаних побоюються, що Сполучені Штати будуть "надмірно втручатися" у справи Венесуели. Це занепокоєння посилилося після заяв Трампа про намір США певний час фактично "керувати" країною та отримати повний доступ до її нафтових родовищ.

        Нагадаємо

        В результаті рейду американських спецпризначенців 3 січня 2026 року Ніколаса Мадуро було захоплено та доставлено до США, де він уже постав перед судом у Манхеттені.

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Енергетика
        Вибори в США
        Ніколас Мадуро
        Reuters
        Венесуела
        Мангеттен
        Дональд Трамп
        Сполучені Штати Америки