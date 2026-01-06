Лише третина американців схвалює операцію США у Венесуелі - результати опитування Reuters
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 33% американців схвалюють військовий удар США по Венесуелі, що призвів до повалення Ніколаса Мадуро. Більшість громадян висловлюють занепокоєння щодо наслідків втручання, хоча рейтинг довіри до Трампа зріс до 42%.
Деталі
Опитування зафіксувало глибокий партійний розкол у ставленні до військової операції, наказаної президентом Дональдом Трампом:
- 65% республіканців схвалюють дії військових;
- лише 11% демократів підтримують удар;
- серед незалежних виборців рівень підтримки становить 23%.
Попри низький загальний рівень схвалення операції, рейтинг довіри до самого Дональда Трампа зріс до 42% - це найвищий показник для президента з жовтня минулого року.
Ризики тривалої присутності
Основним джерелом тривоги для американського суспільства залишається перспектива затяжного конфлікту. 72% опитаних побоюються, що Сполучені Штати будуть "надмірно втручатися" у справи Венесуели. Це занепокоєння посилилося після заяв Трампа про намір США певний час фактично "керувати" країною та отримати повний доступ до її нафтових родовищ.
Нагадаємо
В результаті рейду американських спецпризначенців 3 січня 2026 року Ніколаса Мадуро було захоплено та доставлено до США, де він уже постав перед судом у Манхеттені.
