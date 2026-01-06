Лишь треть американцев одобряет операцию США в Венесуэле — результаты опроса Reuters

Согласно результатам двухдневного опроса Reuters/Ipsos, завершившегося в понедельник, лишь 33% американцев поддерживают военный удар США по Венесуэле, в результате которого был свергнут Николас Мадуро. В то же время подавляющее большинство граждан выражает серьезную обеспокоенность последствиями этого вмешательства. Об этом пишет УНН.

Детали

Опрос зафиксировал глубокий партийный раскол в отношении к военной операции, приказанной президентом Дональдом Трампом:

65% республиканцев одобряют действия военных;

лишь 11% демократов поддерживают удар;

среди независимых избирателей уровень поддержки составляет 23%.

Несмотря на низкий общий уровень одобрения операции, рейтинг доверия к самому Дональду Трампу вырос до 42% — это самый высокий показатель для президента с октября прошлого года.

Риски длительного присутствия

Основным источником тревоги для американского общества остается перспектива затяжного конфликта. 72% опрошенных опасаются, что Соединенные Штаты будут "чрезмерно вмешиваться" в дела Венесуэлы. Это беспокойство усилилось после заявлений Трампа о намерении США некоторое время фактически "управлять" страной и получить полный доступ к ее нефтяным месторождениям.

Напомним

В результате рейда американских спецназовцев 3 января 2026 года Николас Мадуро был захвачен и доставлен в США, где он уже предстал перед судом в Манхэттене.

Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения