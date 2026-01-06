Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения
Правительство Швейцарии заморозило активы Николаса Мадуро и 37 его соратников на четыре года для предотвращения вывода незаконно полученных средств. Санкции не касаются действующих членов правительства Венесуэлы, а Швейцария готова вернуть незаконные средства народу.
Правительство Швейцарии приняло решение немедленно заморозить все активы на территории страны, принадлежащие Николасу Мадуро и его близким соратникам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
По распоряжению Федерального совета Швейцарии, под ограничения попали 37 человек. Замораживание средств будет действовать в течение четырех лет и имеет целью предотвратить вывод потенциально незаконно полученных активов за пределы страны в условиях нестабильной ситуации в Венесуэле. Эти меры дополняют санкционный пакет, введенный Берном еще в 2018 году.
В то же время правительство уточнило, что санкции не касаются действующих членов венесуэльского правительства. Швейцария также выразила готовность вернуть любые средства, признанные незаконными, в пользу народа Венесуэлы в будущем.
Дипломатическая позиция Берна
Официальный Берн назвал текущую ситуацию в Венесуэле "нестабильной" и призвал все стороны к сдержанности и деэскалации. Министерство иностранных дел предложило свои посреднические услуги для мирного урегулирования кризиса.
Федеральный совет хочет гарантировать, что любые незаконно приобретенные активы не могут быть выведены за пределы Швейцарии в нынешней ситуации
