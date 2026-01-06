Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
19:29 • 5420 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 24098 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 48469 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 29462 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 34129 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39934 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 99598 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69971 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94810 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99219 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 36958 просмотра
Атмосферные фронты обусловят ухудшение погоды, а к концу недели есть тенденция к существенному похолоданию - синоптик5 января, 12:59 • 5860 просмотра
В стоматологии в Одессе умер мальчик5 января, 13:08 • 5338 просмотра
Агентку рф, взорвавшую авто военного на Оболони, задержали в столичном ТРЦ5 января, 14:06 • 5104 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 10217 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 10229 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 48469 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 36972 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 99598 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 159059 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 1234 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 54954 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 49413 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 46132 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 54207 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
BFM TV

Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правительство Швейцарии заморозило активы Николаса Мадуро и 37 его соратников на четыре года для предотвращения вывода незаконно полученных средств. Санкции не касаются действующих членов правительства Венесуэлы, а Швейцария готова вернуть незаконные средства народу.

Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения

Правительство Швейцарии приняло решение немедленно заморозить все активы на территории страны, принадлежащие Николасу Мадуро и его близким соратникам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По распоряжению Федерального совета Швейцарии, под ограничения попали 37 человек. Замораживание средств будет действовать в течение четырех лет и имеет целью предотвратить вывод потенциально незаконно полученных активов за пределы страны в условиях нестабильной ситуации в Венесуэле. Эти меры дополняют санкционный пакет, введенный Берном еще в 2018 году.

Суд в Нью-Йорке назначил дату следующего заседания по делу Мадуро05.01.26, 19:57 • 2694 просмотра

В то же время правительство уточнило, что санкции не касаются действующих членов венесуэльского правительства. Швейцария также выразила готовность вернуть любые средства, признанные незаконными, в пользу народа Венесуэлы в будущем.

Дипломатическая позиция Берна

Официальный Берн назвал текущую ситуацию в Венесуэле "нестабильной" и призвал все стороны к сдержанности и деэскалации. Министерство иностранных дел предложило свои посреднические услуги для мирного урегулирования кризиса.

Федеральный совет хочет гарантировать, что любые незаконно приобретенные активы не могут быть выведены за пределы Швейцарии в нынешней ситуации

- говорится в официальном сообщении правительства. 

Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters05.01.26, 20:58 • 3184 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Reuters
Венесуэла
Швейцария