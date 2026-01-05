Суд в Нью-Йорке назначил дату следующего заседания по делу Мадуро

Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, Николас Мадуро и его жена покинули зал суда после слушания, которое длилось около 30 минут. Адвокат защиты Мадуро наклонился, чтобы поговорить с ним, пока он собирал свои документы. Мадуро остановился и вернулся в галерею, прежде чем его вывели из зала суда вместе с женой.

Издание отмечает, что ни Николас Мадуро, ни его жена не признали себя виновными во время судебного разбирательства.

Судья сообщил им, что в следующий раз он заслушает их в 11:00 утра 17 марта.

Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.