Эксклюзив
14:42 • 12671 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 26094 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 19508 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 25950 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 34373 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 91709 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 67190 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 92077 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97580 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68524 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Суд в Нью-Йорке назначил дату следующего заседания по делу Мадуро

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта. Мадуро и его жена покинули зал суда после слушания, не признав себя виновными.

Суд в Нью-Йорке назначил дату следующего заседания по делу Мадуро

Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным СМИ, Николас Мадуро и его жена покинули зал суда после слушания, которое длилось около 30 минут. Адвокат защиты Мадуро наклонился, чтобы поговорить с ним, пока он собирал свои документы. Мадуро остановился и вернулся в галерею, прежде чем его вывели из зала суда вместе с женой.

Издание отмечает, что ни Николас Мадуро, ни его жена не признали себя виновными во время судебного разбирательства.

Судья сообщил им, что в следующий раз он заслушает их в 11:00 утра 17 марта.

Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают05.01.26, 15:13 • 19522 просмотра

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Антонина Туманова

