20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто": Трамп вимагає від союзників 5% ВВП на оборону

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Він наголосив, що США несуть несправедливий фінансовий тягар в Альянсі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу вкотре піддав критиці країни-члени НАТО, закликавши їх підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати тривалий час несуть несправедливий фінансовий тягар у межах Альянсу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Я зробив для НАТО більше, ніж будь–хто

– заявив Трамп. 

Він підкреслив свій внесок у зміцнення оборони блоку під час першого та другого термінів.

Водночас Трамп висловив сумнів у надійності європейських союзників, зазначивши: "Найбільший страх, який я маю щодо НАТО, полягає в тому, що ми витрачаємо величезні кошти на Альянс, і я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу".

Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії20.01.26, 21:42 • 4230 переглядiв

Трамп наполягає, що НАТО має ставитися до США "справедливо", натякаючи на необхідність радикального перегляду фінансових зобов'язань країн-учасниць.

Риторика президента США звучить на тлі загострення дипломатичного конфлікту з Данією – ключовим членом НАТО. Амбіції Трампа щодо встановлення суверенітету США над Гренландією, яку він називає пріоритетом національної безпеки, викликали різку відсіч у Копенгагені та інших європейських столицях. 

Рейтинг Дональда Трампа впав до 40% за перший рік його другого терміну - ЗМІ20.01.26, 22:35 • 300 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Сполучені Штати Америки