"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто": Трамп вимагає від союзників 5% ВВП на оборону
Президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Він наголосив, що США несуть несправедливий фінансовий тягар в Альянсі.
Президент США Дональд Трамп під час виступу вкотре піддав критиці країни-члени НАТО, закликавши їх підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати тривалий час несуть несправедливий фінансовий тягар у межах Альянсу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Я зробив для НАТО більше, ніж будь–хто
Він підкреслив свій внесок у зміцнення оборони блоку під час першого та другого термінів.
Водночас Трамп висловив сумнів у надійності європейських союзників, зазначивши: "Найбільший страх, який я маю щодо НАТО, полягає в тому, що ми витрачаємо величезні кошти на Альянс, і я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу".
Трамп наполягає, що НАТО має ставитися до США "справедливо", натякаючи на необхідність радикального перегляду фінансових зобов'язань країн-учасниць.
Риторика президента США звучить на тлі загострення дипломатичного конфлікту з Данією – ключовим членом НАТО. Амбіції Трампа щодо встановлення суверенітету США над Гренландією, яку він називає пріоритетом національної безпеки, викликали різку відсіч у Копенгагені та інших європейських столицях.
