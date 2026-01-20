Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі європейські лідери висловили рішучий протест проти намірів президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та його погроз запровадити мита. Попри заклики бізнес-лідерів до стриманості, керівництво ЄС наголосило на готовності захищати свій суверенітет. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз не повинен підкорятися "закону сильнішого". Він назвав "божевіллям" ситуацію, коли блоку доводиться розглядати використання "інструменту боротьби з примусом" проти свого стратегічного союзника – Сполучених Штатів.

Ми справді вважаємо, що нам потрібне більше зростання, нам потрібна більша стабільність у цьому світі, але ми віддаємо перевагу повазі перед хуліганами – наголосив Макрон за день до запланованого візиту Трампа до Швейцарії.

Курс на нову незалежну Європу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові акцентувала на необхідності зміцнення європейської автономії. Вона підкреслила, що масштаб нинішніх геополітичних змін вимагає від блоку рішучих кроків.

Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн

Настав час скористатися цією можливістю та побудувати нову незалежну Європу – заявила вона, зазначивши, що в ЄС вже сформувався консенсус щодо потреби у більшій самостійності.

Попередження про "червоні лінії"

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер зауважив, що Європа перебуває на роздоріжжі. Він закликав країни ЄС об’єднатися, щоб чітко вказати Вашингтону на неприпустимість тиску.

Ми повинні сказати Дональду Трампу: "Ви перетинаєте червоні лінії". Ми або будемо разом, або будемо розділені – сказав Де Вевер.

Своєю чергою, віцепрем’єрка Швеції Ебба Буш розкритикувала попередні спроби європейських політиків задобрити Трампа лестощами.

Гладити кота по шерсті цього разу не допоможе. ЄС має бути жорсткішим і триматися на плаву – додала вона.

Конфлікт загострився після суботньої заяви Трампа про запровадження мит на імпорт для тих європейських союзників, які виступають проти переходу Гренландії під контроль США. Наразі європейські уряди намагаються знайти баланс між жорсткою відповіддю на торговельний шантаж та збереженням американської підтримки України.

