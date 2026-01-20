$43.180.08
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 4612 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 16676 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 17200 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 28946 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20928 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27128 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24608 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24600 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21712 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область

Киев • УНН

 • 4634 просмотра

Зеленский провел селектор по ситуации в регионах и восстановлению энергоинфраструктуры, назвав неудовлетворительной работу Воздушных сил по перехвату беспилотников. Он подчеркнул необходимость изменений в организации противовоздушной обороны, несмотря на наличие ресурсов.

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный селектор по ситуации в регионах и восстановлению энергоинфраструктуры. Глава государства сообщил, что самая сложная ситуация сейчас в Киеве и области из-за утренних попаданий дронов "шахед" в объект энергетики. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время совещания президент назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил по перехвату беспилотников. Зеленский подчеркнул, что несмотря на наличие необходимых ресурсов – мобильных огневых групп и истребителей F-16 – организация противовоздушной обороны нуждается в изменениях.

Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительна: есть перехватчики, много сил задействовано – мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой

- подчеркнул Президент.

Эту ситуацию отдельно обсудили с министром обороны. По словам Президента, по результатам анализа будут сделаны соответствующие выводы.

В Киеве более миллиона потребителей остаются без электричества - Зеленский20.01.26, 20:05 • 1414 просмотров

Степан Гафтко

