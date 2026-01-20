Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный селектор по ситуации в регионах и восстановлению энергоинфраструктуры. Глава государства сообщил, что самая сложная ситуация сейчас в Киеве и области из-за утренних попаданий дронов "шахед" в объект энергетики. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время совещания президент назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил по перехвату беспилотников. Зеленский подчеркнул, что несмотря на наличие необходимых ресурсов – мобильных огневых групп и истребителей F-16 – организация противовоздушной обороны нуждается в изменениях.

Работа Воздушных сил по "шахедам" неудовлетворительна: есть перехватчики, много сил задействовано – мобильные огневые группы, F-16 есть, и организация работы Воздушных сил должна быть другой - подчеркнул Президент.

Эту ситуацию отдельно обсудили с министром обороны. По словам Президента, по результатам анализа будут сделаны соответствующие выводы.

