19:42 • 114 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 4772 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 16760 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 17259 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 29018 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 20950 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27142 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24617 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24611 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21716 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину

Київ • УНН

 • 4748 перегляди

Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах та відновлення енергоінфраструктури, назвавши незадовільною роботу Повітряних сил щодо перехоплення безпілотників. Він наголосив на необхідності змін в організації протиповітряної оборони, незважаючи на наявність ресурсів.

Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селектор щодо ситуації в регіонах та відновлення енергоінфраструктури. Глава держави повідомив, що найскладніша ситуація наразі у Києві та області через ранкові влучання дронів "шахед" в об'єкт енергетики. Про це пише УНН.

Деталі

Під час наради президент назвав незадовільною роботу Повітряних сил щодо перехоплення безпілотників. Зеленський наголосив, що попри наявність необхідних ресурсів – мобільних вогневих груп та винищувачів F-16 – організація протиповітряної оборони потребує змін.

Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою

- наголосив Президент.

Цю ситуацію окремо обговорили з міністром оборони. За словами Президента, за результатами аналізу будуть зроблені відповідні висновки.

У Києві більше мільйона споживачів залишається без електрики - Зеленський 20.01.26, 20:05 • 1426 переглядiв

Степан Гафтко

