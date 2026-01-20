Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний селектор щодо ситуації в регіонах та відновлення енергоінфраструктури. Глава держави повідомив, що найскладніша ситуація наразі у Києві та області через ранкові влучання дронів "шахед" в об'єкт енергетики. Про це пише УНН.

Деталі

Під час наради президент назвав незадовільною роботу Повітряних сил щодо перехоплення безпілотників. Зеленський наголосив, що попри наявність необхідних ресурсів – мобільних вогневих груп та винищувачів F-16 – організація протиповітряної оборони потребує змін.

Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою - наголосив Президент.

Цю ситуацію окремо обговорили з міністром оборони. За словами Президента, за результатами аналізу будуть зроблені відповідні висновки.

