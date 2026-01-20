$43.180.08
15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
В результате атаки БПЛА на Запорожье погибли три человека - ОВА

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Войска РФ атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибли трое гражданских, включая супружескую пару и их соседа. Еще два человека получили ранения, повреждены шесть домов и три автомобиля.

В результате атаки БПЛА на Запорожье погибли три человека - ОВА

российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по Запорожью. По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС, в результате обстрела погибли трое гражданских лиц, пишет УНН.

Детали

По информации Федорова, жертвами стали супруги в возрасте 48 и 43 лет, а также их 57-летний сосед. Еще два человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

В результате попаданий повреждены по меньшей мере шесть частных домов. Спасатели ликвидировали пожар в жилом здании и трех автомобилях на общей площади 50 кв. м.

Из-за вражеского удара без электричества остались почти 1500 абонентов. Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью

- подчеркнул Федоров.

Оккупанты сбросили на Дружковку шесть авиабомб: ранены четверо гражданских20.01.26, 13:53 • 2960 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье