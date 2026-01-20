В результате атаки БПЛА на Запорожье погибли три человека - ОВА
Киев • УНН
Войска РФ атаковали Запорожье дронами, в результате чего погибли трое гражданских, включая супружескую пару и их соседа. Еще два человека получили ранения, повреждены шесть домов и три автомобиля.
российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по Запорожью. По сообщению главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС, в результате обстрела погибли трое гражданских лиц, пишет УНН.
Детали
По информации Федорова, жертвами стали супруги в возрасте 48 и 43 лет, а также их 57-летний сосед. Еще два человека получили травмы, им оказывается медицинская помощь.
В результате попаданий повреждены по меньшей мере шесть частных домов. Спасатели ликвидировали пожар в жилом здании и трех автомобилях на общей площади 50 кв. м.
Из-за вражеского удара без электричества остались почти 1500 абонентов. Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью
