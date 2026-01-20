$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 14025 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 24261 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 18691 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 26002 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 23921 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24032 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21534 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17972 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 38014 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Унаслідок атаки БпЛА на Запоріжжя загинули троє людей - ОВА

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Війська рф атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинули троє цивільних, включаючи подружжя та їхнього сусіда. Ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено шість будинків та три автомобілі.

Унаслідок атаки БпЛА на Запоріжжя загинули троє людей - ОВА

російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по Запоріжжі. За повідомленням голови Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС, у результаті обстрілу загинули троє цивільних осіб, пише УНН.

Деталі

За інформацією Федорова, жертвами стало подружжя віком 48 та 43 роки, а також їхній 57-річний сусід. Ще двоє людей отримали травми, їм надається медична допомога.

Унаслідок влучань пошкоджено щонайменше шість приватних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу в житловій будівлі та трьох автомобілях на загальній площі 50 кв. м.

Через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація

- підкреслив Федоров.

Окупанти скинули на Дружківку шість авіабомб: поранено чотирьох цивільних20.01.26, 13:53 • 2958 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя