Унаслідок атаки БпЛА на Запоріжжя загинули троє людей - ОВА

російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по Запоріжжі. За повідомленням голови Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС, у результаті обстрілу загинули троє цивільних осіб, пише УНН.

Деталі

За інформацією Федорова, жертвами стало подружжя віком 48 та 43 роки, а також їхній 57-річний сусід. Ще двоє людей отримали травми, їм надається медична допомога.

Унаслідок влучань пошкоджено щонайменше шість приватних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу в житловій будівлі та трьох автомобілях на загальній площі 50 кв. м.

Через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація - підкреслив Федоров.

