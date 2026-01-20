Унаслідок атаки БпЛА на Запоріжжя загинули троє людей - ОВА
Київ • УНН
Війська рф атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого загинули троє цивільних, включаючи подружжя та їхнього сусіда. Ще двоє людей отримали поранення, пошкоджено шість будинків та три автомобілі.
російські війська завдали ударів безпілотними літальними апаратами по Запоріжжі. За повідомленням голови Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС, у результаті обстрілу загинули троє цивільних осіб, пише УНН.
Деталі
За інформацією Федорова, жертвами стало подружжя віком 48 та 43 роки, а також їхній 57-річний сусід. Ще двоє людей отримали травми, їм надається медична допомога.
Унаслідок влучань пошкоджено щонайменше шість приватних будинків. Рятувальники ліквідували пожежу в житловій будівлі та трьох автомобілях на загальній площі 50 кв. м.
Через ворожий удар без електрики залишилися майже 1500 абонентів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація
