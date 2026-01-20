Окупанти скинули на Дружківку шість авіабомб: поранено чотирьох цивільних
20 січня російські війська скинули шість авіабомб ФАБ-250 на Дружківку. Четверо цивільних отримали поранення, зруйновано будинок та автомобіль.
20 січня 2026 року російські війська завдали ударів по Дружківці. Окупанти скинули на місто 6 авіабомб "ФАБ-250" з УМПК
Внаслідок ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних. У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи. Серед постраждалих - подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці.
Потерпілих ушпиталено. Зруйновано приватне домоволодіння та знищено автомобіль.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
