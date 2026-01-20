Окупанти скинули на Дружківку шість авіабомб: поранено чотирьох цивільних

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 2606 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 7124 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 10552 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 13076 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 14150 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 13441 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 33532 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 64594 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51173 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 49957 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 16256 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 10874 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 29910 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 31322 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 19080 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 5640 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 19596 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 60505 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 67123 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 64365 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рафаель Гроссі
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ґренландія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 29593 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 45039 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 38136 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 42712 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 54563 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Financial Times

Окупанти скинули на Дружківку шість авіабомб: поранено чотирьох цивільних

Київ • УНН

 • 94 перегляди

20 січня російські війська скинули шість авіабомб ФАБ-250 на Дружківку. Четверо цивільних отримали поранення, зруйновано будинок та автомобіль.

Окупанти скинули на Дружківку шість авіабомб: поранено чотирьох цивільних

Війська рф 20 січня завдали авіаудару по Дружківці, скинувши на місто шість авіабомб ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних, зруйновано житловий будинок і знищено автомобіль. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

20 січня 2026 року російські війська завдали ударів по Дружківці. Окупанти скинули на місто 6 авіабомб "ФАБ-250" з УМПК

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних. У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи. Серед постраждалих - подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці.

Потерпілих ушпиталено. Зруйновано приватне домоволодіння та знищено автомобіль.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

На Одещині через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт енергетики: показали наслідки20.01.26, 10:49 • 2304 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Дружківка
ФАБ-250