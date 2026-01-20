Окупанти скинули на Дружківку шість авіабомб: поранено чотирьох цивільних

Війська рф 20 січня завдали авіаудару по Дружківці, скинувши на місто шість авіабомб ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних, зруйновано житловий будинок і знищено автомобіль. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

20 січня 2026 року російські війська завдали ударів по Дружківці. Окупанти скинули на місто 6 авіабомб "ФАБ-250" з УМПК - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки зазнали тілесних ушкоджень четверо цивільних. У 46-річної жінки та трьох чоловіків віком 47, 48 й 57 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і переломи. Серед постраждалих - подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці.

Потерпілих ушпиталено. Зруйновано приватне домоволодіння та знищено автомобіль.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

