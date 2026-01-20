На Одещині через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт енергетики: показали наслідки
Київ • УНН
В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. У Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку, також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетики в Одеському районі.
В Одеській області внаслідок атаки рф пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура, у Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.
росія зранку атакувала Одещину: пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура. Сталося займання в житловій 9-поверхівці, пошкоджені фасад та вікна. Рятувальники ліквідували пожежу. Також вогнеборці приборкали загоряння на обʼєкті енергетики. На щастя, обійшлося без жертв
Деталі
За даними Кіпера, ворог знов цинічно атакував цивільну інфрастуктуру Одещини на світанку. "Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики", - зазначив він.
"У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються", - уточнив голова ОВА.
Пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури, за його даними, зафіксовано в Одеському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
