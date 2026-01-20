На Одещині через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт енергетики: показали наслідки

В Одеській області внаслідок атаки рф пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура, у Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

росія зранку атакувала Одещину: пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура. Сталося займання в житловій 9-поверхівці, пошкоджені фасад та вікна. Рятувальники ліквідували пожежу. Також вогнеборці приборкали загоряння на обʼєкті енергетики. На щастя, обійшлося без жертв - повідомили у ДСНС.

Деталі

За даними Кіпера, ворог знов цинічно атакував цивільну інфрастуктуру Одещини на світанку. "Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики", - зазначив він.

"У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються", - уточнив голова ОВА.

Пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури, за його даними, зафіксовано в Одеському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів