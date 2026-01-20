На Одещині через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт енергетики: показали наслідки

$43.180.08
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 2810 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 25367 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 54792 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 45610 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 46176 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 39839 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 51137 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21962 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 59059 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 59036 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
На Одещині через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт енергетики: показали наслідки

Київ • УНН

 100 перегляди

В Одеській області внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. У Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку, також зафіксовано пошкодження об'єкта енергетики в Одеському районі.

На Одещині через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку та об'єкт енергетики: показали наслідки

В Одеській області внаслідок атаки рф пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура, у Чорноморську дрон влучив у багатоповерхівку, повідомили у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і у ДСНС України, показавши наслідки, пише УНН.

росія зранку атакувала Одещину: пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура. Сталося займання в житловій 9-поверхівці, пошкоджені фасад та вікна. Рятувальники ліквідували пожежу. Також вогнеборці приборкали загоряння на обʼєкті енергетики. На щастя, обійшлося без жертв 

- повідомили у ДСНС.

Деталі

За даними Кіпера, ворог знов цинічно атакував цивільну інфрастуктуру Одещини на світанку. "Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики", - зазначив він.

"У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються", - уточнив голова ОВА.

Пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури, за його даними, зафіксовано в Одеському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів20.01.26, 10:19

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій