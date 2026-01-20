$43.180.08
08:19
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
19 січня, 18:36 • 23202 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 51558 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 43036 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 44104 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 38394 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 48004 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21536 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 56666 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 53857 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
Меню
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів

Київ • УНН

 • 286 перегляди

росія вночі атакувала Україну 34 ракетами, включаючи "Циркон", та 339 дронами. Збито або придушено 27 ракет та 315 безпілотників, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів

росія вночі атакувала Україну 34 ракетами, у тому числі "Цирконом", і 339 дронами, збито або придушено 27 ракет та 315 безпілотників, інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 20 січня (з 19:00 19 січня) противник атакував однією протикорабельною ракетою "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим), 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області – рф.), 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область – рф), а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ – рф, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 250 із них – "шахеди".

"Основний напрямок удару – Київщина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей20.01.26, 10:00 • 576 переглядiв

Юлія Шрамко

