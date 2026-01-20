рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов

россия ночью атаковала Украину 34 ракетами, в том числе "Цирконом", и 339 дронами, сбито или подавлено 27 ракет и 315 беспилотников, информация по 2 вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 января (с 19:00 19 января) противник атаковал одной противокорабельной ракетой "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым), 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области – рф), 15 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска Вологодская область – рф), а также 339 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 250 из них – "шахеды".

"Основное направление удара – Киевщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 342 цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях. Информация по 2 вражеским ракетам уточняется - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

