08:19 • 2966 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 2354 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 25037 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 54256 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 45220 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 45897 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 39618 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 50665 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 21879 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58691 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов

Киев • УНН

 • 2974 просмотра

россия ночью атаковала Украину 34 ракетами, включая "Циркон", и 339 дронами. Сбито или подавлено 27 ракет и 315 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов

россия ночью атаковала Украину 34 ракетами, в том числе "Цирконом", и 339 дронами, сбито или подавлено 27 ракет и 315 беспилотников, информация по 2 вражеским ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 января (с 19:00 19 января) противник атаковал одной противокорабельной ракетой "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым), 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300 (район пусков - Брянская, Ростовская области – рф), 15 крылатыми ракетами Х-101 (район пуска Вологодская область – рф), а также 339 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 250 из них – "шахеды".

"Основное направление удара – Киевщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 342 цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях. Информация по 2 вражеским ракетам уточняется

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей20.01.26, 10:00 • 1004 просмотра

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Брянская область
Курск
Киевская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-300
Крым
Украина
Донецк