В Одесской области из-за атаки РФ повреждены многоэтажка и объект энергетики: показали последствия

В Одесской области в результате атаки РФ повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура, в Черноморске дрон попал в многоэтажку, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Россия утром атаковала Одесскую область: повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Произошло возгорание в жилой 9-этажке, повреждены фасад и окна. Спасатели ликвидировали пожар. Также пожарные потушили возгорание на объекте энергетики. К счастью, обошлось без жертв - сообщили в ГСЧС.

Подробности

По данным Кипера, враг вновь цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области на рассвете. "Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики", - отметил он.

"В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются", - уточнил глава ОВА.

Повреждение объекта энергетической инфраструктуры, по его данным, зафиксировано в Одесском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

