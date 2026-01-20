В Одесской области из-за атаки РФ повреждены многоэтажка и объект энергетики: показали последствия
Киев • УНН
В Одесской области в результате российской атаки повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. В Черноморске дрон попал в многоэтажку, также зафиксированы повреждения объекта энергетики в Одесском районе.
В Одесской области в результате атаки РФ повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура, в Черноморске дрон попал в многоэтажку, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.
Россия утром атаковала Одесскую область: повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Произошло возгорание в жилой 9-этажке, повреждены фасад и окна. Спасатели ликвидировали пожар. Также пожарные потушили возгорание на объекте энергетики. К счастью, обошлось без жертв
Подробности
По данным Кипера, враг вновь цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области на рассвете. "Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики", - отметил он.
"В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются", - уточнил глава ОВА.
Повреждение объекта энергетической инфраструктуры, по его данным, зафиксировано в Одесском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов20.01.26, 10:19 • 3906 просмотров