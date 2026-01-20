В Одесской области из-за атаки РФ повреждены многоэтажка и объект энергетики: показали последствия

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:19 • 3886 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 4190 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 26420 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 56442 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 46821 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 47067 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 40531 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 52597 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 22177 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 60248 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 28670 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 27538 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37 • 10930 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 23641 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 23868 просмотра
публикации
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 9744 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 52597 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 60249 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 57437 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 73486 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Полтавская область
Япония
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 26072 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 41433 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 35021 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 39724 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 51618 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

В Одесской области из-за атаки РФ повреждены многоэтажка и объект энергетики: показали последствия

Киев • УНН

 • 650 просмотра

В Одесской области в результате российской атаки повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. В Черноморске дрон попал в многоэтажку, также зафиксированы повреждения объекта энергетики в Одесском районе.

В Одесской области из-за атаки РФ повреждены многоэтажка и объект энергетики: показали последствия

В Одесской области в результате атаки РФ повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура, в Черноморске дрон попал в многоэтажку, сообщили во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины, показав последствия, пишет УНН.

Россия утром атаковала Одесскую область: повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура. Произошло возгорание в жилой 9-этажке, повреждены фасад и окна. Спасатели ликвидировали пожар. Также пожарные потушили возгорание на объекте энергетики. К счастью, обошлось без жертв

- сообщили в ГСЧС.

Подробности

По данным Кипера, враг вновь цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области на рассвете. "Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики", - отметил он.

"В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются", - уточнил глава ОВА.

Повреждение объекта энергетической инфраструктуры, по его данным, зафиксировано в Одесском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов20.01.26, 10:19 • 3906 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Недвижимость
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям