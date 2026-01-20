$43.180.08
Оккупанты сбросили на Дружковку шесть авиабомб: ранены четверо гражданских

Киев • УНН

 • 10 просмотра

20 января российские войска сбросили шесть авиабомб ФАБ-250 на Дружковку. Четверо гражданских получили ранения, разрушены дом и автомобиль.

Оккупанты сбросили на Дружковку шесть авиабомб: ранены четверо гражданских

Войска РФ 20 января нанесли авиаудар по Дружковке, сбросив на город шесть авиабомб ФАБ-250. В результате атаки ранены четверо гражданских, разрушен жилой дом и уничтожен автомобиль. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.

20 января 2026 года российские войска нанесли удары по Дружковке. Оккупанты сбросили на город 6 авиабомб "ФАБ-250" с УМПК

- говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки получили телесные повреждения четверо гражданских. У 46-летней женщины и троих мужчин в возрасте 47, 48 и 57 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и переломы. Среди пострадавших - супруги, которые на момент обстрела ехали в автомобиле.

Пострадавшие госпитализированы. Разрушено частное домовладение и уничтожен автомобиль.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

