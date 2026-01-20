В Киеве полностью восстановлено водоснабжение после ночной атаки

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 3964 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42 • 8816 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 12299 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 23280 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 20833 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 33142 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 22070 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27747 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25163 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25185 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 12119 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 15020 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 16295 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 8250 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 8314 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 8438 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 23280 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 33142 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 34396 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 46533 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 5104 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 6354 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 8348 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 16347 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 15070 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Фильм

В Киеве полностью восстановлено водоснабжение после ночной атаки

Киев • УНН

 • 8 просмотра

После ночной атаки водоснабжение в Киеве полностью восстановлено. Система набирает необходимые параметры, однако в некоторых районах еще снижено давление.

В Киеве полностью восстановлено водоснабжение после ночной атаки

Водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после вражеской атаки в ночь на 20 января. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сейчас продолжается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

В Киеве возобновили водоснабжение. Система набирает необходимые параметры, однако еще есть районы с пониженным давлением. Из-за обстрела были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры

- рассказал Шмыгаль.

В свою очередь вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что специалисты работают над стабилизацией системы, "ожидаем выравнивания ситуации до конца суток".

Напомним

В Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей оставались без электричества.

В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага20.01.26, 16:19 • 2628 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Энергетика
Война в Украине
Денис Шмыгаль
Киев