В Киеве полностью восстановлено водоснабжение после ночной атаки
Киев • УНН
После ночной атаки водоснабжение в Киеве полностью восстановлено. Система набирает необходимые параметры, однако в некоторых районах еще снижено давление.
Водоснабжение в Киеве полностью восстановлено после вражеской атаки в ночь на 20 января. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Подробности
По его словам, сейчас продолжается работа Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.
В Киеве возобновили водоснабжение. Система набирает необходимые параметры, однако еще есть районы с пониженным давлением. Из-за обстрела были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры
В свою очередь вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что специалисты работают над стабилизацией системы, "ожидаем выравнивания ситуации до конца суток".
Напомним
В Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей оставались без электричества.
В Киеве до трети жилого фонда остается без тепла после атаки врага20.01.26, 16:19 • 2628 просмотров