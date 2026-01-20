У Києві повністю відновлено водопостачання після нічної атаки

Водопостачання в Києві повністю відновлено після ворожої атаки в ніч на 20 січня. Про це повідомив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині триває робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

У Києві відновили водопостачання. Система набирає необхідні параметри, проте ще є райони зі зниженим тиском. Через обстріл були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури - розповів Шмигаль.

У свою чергу віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що фахівці працюють над стабілізацією системи, "очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби".

Нагадаємо

У Києві станом на вечір більше мільйона споживачів залишалися без електрики.

У Києві до третини житлового фонду залишається без тепла після атаки ворога