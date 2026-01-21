Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной

$43.180.08
20:12
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
19:42
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
20 января, 14:39
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
20 января, 16:21
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
20 января, 17:16
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях
20 января, 17:49
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть
19:12
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть
20 января, 19:12
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
20 января, 15:45
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 13:28
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
20 января, 10:57
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
20 января, 07:20
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях
20 января, 17:49
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
20 января, 17:16
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
20 января, 16:21
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
20 января, 14:39
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором
20 января, 14:32
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Золото

Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может завершить войну между россией и Украиной из-за отсутствия готовности сторон. Он отметил, что "когда россия готова - Украина не готова, когда Украина готова - россия не готова".

Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме назвал причину, почему он до сих пор не может закончить войну России против Украины. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, он уже закончил 8 войн, при этом ни один президент не урегулировал даже одну войну.

Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней

- отметил президент США.

В то же время он подчеркнул, что стремится завершить "последний конфликт", но пока это ему не удается.

Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова - Украина не готова. Когда Украина готова - Россия не готова. Но в среднем они теряют по 25 000 человек в месяц. И я пытаюсь довести это дело до конца

- сказал Трамп.

Он добавил, что международное урегулирование конфликтов всегда зависит от готовности сторон и что попытки быстрого урегулирования могут потерпеть неудачу из-за несоответствия времени и интересов.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне России с Украиной, а не на Гренландии.

Вадим Хлюдзинский

