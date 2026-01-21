Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не может завершить войну между россией и Украиной из-за отсутствия готовности сторон. Он отметил, что "когда россия готова - Украина не готова, когда Украина готова - россия не готова".
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме назвал причину, почему он до сих пор не может закончить войну России против Украины. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, он уже закончил 8 войн, при этом ни один президент не урегулировал даже одну войну.
Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней
В то же время он подчеркнул, что стремится завершить "последний конфликт", но пока это ему не удается.
Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова - Украина не готова. Когда Украина готова - Россия не готова. Но в среднем они теряют по 25 000 человек в месяц. И я пытаюсь довести это дело до конца
Он добавил, что международное урегулирование конфликтов всегда зависит от готовности сторон и что попытки быстрого урегулирования могут потерпеть неудачу из-за несоответствия времени и интересов.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне России с Украиной, а не на Гренландии.
