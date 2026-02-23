$43.270.01
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Единственный частный производитель патронов калибра 12,7 мм в Украине, ООО "Спецмашкомплект", остановил производство после обысков СБУ. Предприятие обвиняют в изготовлении недоброкачественной продукции, однако руководство настаивает на качестве и соответствии всем требованиям.

Директор предприятия Игорь Голтвенко

Общество с ограниченной ответственностью "Спецмашкомплект", являющееся единственным частным производителем патронов калибра 12,7×99 мм и 12,7×108 мм в Украине, вынужденно остановило производство после обысков Службы безопасности Украины. В комментарии УНН директор предприятия Игорь Голтвенко рассказал, что на ситуацию отреагировали в Офисе Генерального прокурора.

Производителя обвинили в изготовлении недоброкачественной продукции.

"У нас в пятницу была встреча в Генеральной прокуратуре. Мы смогли все рассказать, нас внимательно выслушали, пообещали объективное расследование. Я уверен, что под контролем Генерального прокурора все это уголовное дело закончится ничем", - рассказал Голтвенко.

Руководитель предприятия ожидает скорейшего решения вопроса, ведь убежден – продукция качественная и соответствует всем требованиям. По словам Голтвенко, они исправно выполняли все предыдущие заказы Минобороны и не имели никаких нареканий.

"Общество является частным производителем патронов калибра 12,7×99 мм и 12,7×108 мм. Это именно те патроны, которые используются мобильными огневыми группами для сбития "шахедов". Вы все видели пулеметы, установленные на пикапах — именно там применяются патроны этого калибра. Кстати, об усилении таких групп говорил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook", – отметил Голтвенко.

Об уголовном производстве и сути обвинений

Производителей обвинили в изготовлении "недоброкачественной продукции". Само же производство открыто по статье – препятствование ВСУ.  

Уголовное производство начато в октябре 2025 года. В фабуле обвинения указано: "Должностные лица ООО "Спецмашинкомплект", с целью ускорения изготовления заказанного количества патронов, организовали производство патронов с применением некачественных комплектующих (использование некачественного пороха из разных партий, не проведение обжига гильзы, использование при производстве пули, стального сердечника, имеющего микротрещины и ряд других нарушений".

12 февраля 2026 года сотрудники СБУ пришли с обысками в рамках расследования уголовного дела, открытого, по словам Голтвенко, на основе недостоверных данных. На предприятии, а также в помещениях руководства, были проведены обыски. По информации Голтвенко, обыски проводились и у некоторых контрагентов ООО "Спецмашкомплект". В результате действий правоохранителей производство остановилось.

"Мы не государственное предприятие. Все делали с нуля, самостоятельно. А сейчас заказов нет – предприятие остановилось. И пока есть это уголовное производство, я убежден, заказов не будет", - говорит Голтвенко.

По его словам, дело против предприятия выглядит абсурдным, ведь вся продукция прошла необходимые испытания (на баллистическом комплексе PROTOTYPA) и имеет необходимые сертификаты. Те партии, которые фигурируют в уголовном производстве, также прошли дополнительные испытания в Министерстве обороны.

"Откуда они взяли информацию о некачественном порохе? Он у нас от одного из крупнейших европейских производителей", - опровергает Голтвенко обвинения, указывая, что в материалах есть упоминания технологических процессов, которые вообще не предусмотрены в процессе производства патронов.

Сейчас, по словам директора "Спецмашинкомплект", они настаивают на проведении экспертиз изделий и ожидают, что исследования подтвердят надлежащее качество патронов.

Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес06.02.26, 13:00 • 86690 просмотров

 

Евгений Царенко

