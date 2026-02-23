Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

Директор підприємства Ігор Голтвенко

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецмашкомплект", що є єдиним приватним виробником патронів калібру 12,7×99 мм та 12,7×108 мм в Україні, вимушено зупинив виробництво після обшуків Служби безпеки України. У коментарі УНН директор підприємства Ігор Голтвенко розповів, що на ситуацію відреагували в Офісі Генерального прокурора.

Виробника звинуватили у виготовленні недоброякісної продукції.

"У нас в п’ятницю була зустріч в Генеральній прокуратурі. Ми змогли все розповісти, нас уважно вислухали, Пообіцяли об’єктивне розслідування. Я впевнений, що під контролем Генерального прокурора вся ця кримінальна справа закінчиться нічим", - розповів Голтвенко.

Керівник підприємства очікує на як скоріше вирішення питання, адже переконаний – продукція якісна і відповідає усім вимогам. За словами Голтвенка, вони справно виконували усі попередні замовлення Міноборони і не мали жодних нарікань.

"Товариство є приватним виробником патронів калібру 12,7×99 мм та 12,7×108 мм. Це саме ті патрони, які використовуються мобільними вогневими групами для збиття "шахедів". Ви всі бачили кулемети, встановлені на пікапах — саме там застосовуються патрони цього калібру. До речі, про посилення таких груп говорив Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook", – зауважив Голтвенко.

Про кримінальне провадження та суть обвинувачень

Виробників, звинуватили у виготовлені "недоброякісної продукції". Саме ж провадження відкрите за статтю – перешкоджання ЗСУ.

Кримінальне провадження розпочато у жовтні 2025 року. В фабулі звинувачення зазначено: "Посадові особи ТОВ "Спецмашинкомплект", з метою прискорення виготовлення замовленої кількості набоїв, організували виробництво патронів із застосуванням неякісних комплектуючих (використання неякісного пороху з різних партій, не проведення обжигу гільзи, використання при виробництві кулі, сталевого осердя, що має мікротріщини та ряд інших порушень".

12 лютого 2026 року співробітники СБУ прийшли з обшуками в рамках розслідування кримінальної справи, відкритої, за словами Голтвенка, на основі недостовірних даних. На підприємстві, а також у помешканнях керівництва, були проведенні обшуки. За інформацією Голтвенка, обшуки проводилися і у деяких контрагентів ТОВ "Спецмашкомплект". В результаті дій правоохоронців виробництво зупинилося.

"Ми не державне підприємство. Все робили з нуля, самостійно. А зараз замовлень немає – підприємство зупинилося. І поки є це кримінальне провадження, я переконаний, замовлень не буде", - каже Голтвенко.

За його словами, справа проти підприємства виглядає абсурдною, адже вся продукція пройшла необхідні випробування (на балістичному комплексі PROTOTYPA) та має необхідні сертифікати. Ті партії, які фігурують у кримінальному провадженні також пройшли додаткові випробування у Міністерстві оборони.

"Звідки вони взяли інформацію про неякісний порох? Він у нас від одного з найбільших європейських виробників", - спростовує Голтвенко звинувачення, вказуючи, що у матеріалах є згадки технологічних процесів, які взагалі не передбачені у процесі виробництва патронів.

Наразі, за словами директора "Спецмашинкомплект" вони наполягають на проведені експертиз виробів і очікують, що дослідження підтвердять належну якість патронів.

Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес