Спор о Гренландии сорвал планы подписания соглашения по Украине на форуме в Давосе - Axios

Спор по Гренландии отодвинул планы использовать неделю на Всемирном экономическом форуме в Давосе для достижения взаимопонимания между США, Украиной и европейскими государствами относительно гарантий безопасности и восстановления Украины. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

Так, по словам неназванного украинского чиновника, планы подписания документа по Украине президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским были отменены.

В то же время собеседник издания из администрации Трампа отметил, что никакой даты подписания назначено не было, при этом документ требует доработки.

Трамп все еще планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американский чиновник сказал, что не стоит ожидать никаких прорывов - говорится в статье.

Авторы добавляют, что до недавнего времени союзники США ожидали, что в Давосе основным вкладом президента США Дональда Трампа станет объявление состава совета по Газе и подписание соглашения о восстановлении Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил о полученных докладах украинских переговорщиков после встреч в США с посланниками президента страны Дональда Трампа и дипломатов из Давоса, и указал, что украинская команда подготовила все необходимое для подписания, в частности с Америкой, документов относительно гарантий безопасности и восстановления Украины, и если встречи в Давосе могут дать больше защиты Украине, Украина будет в Давосе.

