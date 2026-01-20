$43.180.08
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 20498 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 32818 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21965 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27694 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25096 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25106 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Суперечка щодо Гренландії відсунула плани досягнення порозуміння між США, Україною та європейськими державами в Давосі. Плани підписання документа щодо України було скасовано, хоча зустрічі Трампа із Зеленським та європейськими лідерами все ще ймовірні.

Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios

Суперечка щодо Гренландії відсунула плани використати тиждень на Всесвітньому економічному форумі у Давосі для досягнення порозуміння між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та відновлення України. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Так, за словами неназваного українського посадовця, плани підписання документа щодо України президентом США Дональном Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським було скасовано.

Водночас співрозмовник видання з адміністрації Трампа зазначив, що жодної дати підписання призначено не було, при цьому документ потребує доопрацювання.

Трамп все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але американський чиновник сказав, що не варто очікувати жодних проривів

- йдеться у статті.

Автори додають, що донедавна союзники США очікували, що в Давосі основним внеском президента США Дональда Трампа стане оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про отримані доповіді українських перемовників після зустрічей у США з посланцями президента країни Дональда Трампа та дипломатів з Давоса, і вказав, що українська команда підготувала все необхідне для підписання, зокрема з Америкою, документів щодо гарантій безпеки та відновлення України, і якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі.

Вадим Хлюдзинський

