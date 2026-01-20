Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios

Суперечка щодо Гренландії відсунула плани використати тиждень на Всесвітньому економічному форумі у Давосі для досягнення порозуміння між США, Україною та європейськими державами щодо гарантій безпеки та відновлення України. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Так, за словами неназваного українського посадовця, плани підписання документа щодо України президентом США Дональном Трампом і Президентом України Володимиром Зеленським було скасовано.

Водночас співрозмовник видання з адміністрації Трампа зазначив, що жодної дати підписання призначено не було, при цьому документ потребує доопрацювання.

Трамп все ще планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але американський чиновник сказав, що не варто очікувати жодних проривів - йдеться у статті.

Автори додають, що донедавна союзники США очікували, що в Давосі основним внеском президента США Дональда Трампа стане оголошення складу ради щодо Гази та підписання угоди про відновлення України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про отримані доповіді українських перемовників після зустрічей у США з посланцями президента країни Дональда Трампа та дипломатів з Давоса, і вказав, що українська команда підготувала все необхідне для підписання, зокрема з Америкою, документів щодо гарантій безпеки та відновлення України, і якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі.

