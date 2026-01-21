Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі назвав причину, чому він досі не може закінчити війну росії проти України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, він вже закінчив 8 воєн, при цьому жоден президент не врегулював навіть одну війну.

Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів - зазначив президент США.

Водночас він підкреслив, що прагне завершити "останній конфлікт", але наразі це йому не вдається.

Я намагаюся вирішити питання росії та України. І коли росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - росія не готова. Але в середньому вони втрачають по 25 000 осіб на місяць. І я намагаюся довести цю справу до кінця - сказав Трамп.

Він додав, що міжнародне врегулювання конфліктів завжди залежить від готовності сторін і що спроби швидкого врегулювання можуть зазнати невдачі через невідповідність часу та інтересів.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна зосередитися на війні росії з Україною, а не на Гренландії.

