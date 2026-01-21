Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною

$43.180.08
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 12911 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 15174 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 26549 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 22533 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 34687 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 22644 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28090 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25530 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25596 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 16382 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 17705 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 10412 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 8024 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 10843 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 10858 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 26549 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 34687 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 35381 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 47440 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 6046 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 8050 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 10423 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 17716 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 16393 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото

Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не може завершити війну між росією та Україною через відсутність готовності сторін. Він зазначив, що "коли росія готова - Україна не готова, коли Україна готова - росія не готова".

Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі назвав причину, чому він досі не може закінчити війну росії проти України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, він вже закінчив 8 воєн, при цьому жоден президент не врегулював навіть одну війну.

Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів

- зазначив президент США.

Водночас він підкреслив, що прагне завершити "останній конфлікт", але наразі це йому не вдається.

Я намагаюся вирішити питання росії та України. І коли росія готова - Україна не готова. Коли Україна готова - росія не готова. Але в середньому вони втрачають по 25 000 осіб на місяць. І я намагаюся довести цю справу до кінця

- сказав Трамп.

Він додав, що міжнародне врегулювання конфліктів завжди залежить від готовності сторін і що спроби швидкого врегулювання можуть зазнати невдачі через невідповідність часу та інтересів.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна зосередитися на війні росії з Україною, а не на Гренландії.

Суперечка про Гренландію зірвала плани підписання угоди щодо України на форумі в Давосі - Axios

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білий дім
Дональд Трамп
Україна