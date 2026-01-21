Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20:12 • 9984 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 17452 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 17874 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 29912 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 24308 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 36242 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 23062 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28310 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 25685 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 25743 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 11964 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 10539 просмотра
Сирия дает курдам четыре дня на интеграцию, а США прекращают поддержку - Reuters20 января, 17:27 • 6572 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 7698 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 12814 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 12879 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 29910 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 36241 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 36397 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 48455 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 7754 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 10588 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 12012 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 19046 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором20 января, 14:32 • 17617 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Золото

Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Вблизи Барселоны пригородный поезд потерпел крушение, один человек погиб и 14 ранены. Причиной предположительно стал обвал подпорной стены, произошедший из-за сильных дождей.

Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения

В Испании недалеко от Барселоны произошла авария поезда: один человек погиб и по меньшей мере 14 ранены. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что пригородный поезд разбился вблизи города Гелида, расположенного примерно в 35 минутах езды от Барселоны.

Испанский железнодорожный оператор ADIF заявил, что подпорная стена, вероятно, обрушилась из-за сильных дождей, прошедших через северо-восточный регион Испании на этой неделе

- пишет издание.

Указывается, что движение пригородных поездов на этой линии было отменено.

Напомним

18 января вблизи Адамуса, что недалеко от Кордовы, сошли с рельсов два скоростных поезда, в результате чего погибли 42 человека.

Железнодорожная катастрофа с 41 погибшим в Испании: в МВД исключили диверсию20.01.26, 17:48 • 3074 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Дорожно-транспортное происшествие
Испания