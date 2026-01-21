Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения

В Испании недалеко от Барселоны произошла авария поезда: один человек погиб и по меньшей мере 14 ранены. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что пригородный поезд разбился вблизи города Гелида, расположенного примерно в 35 минутах езды от Барселоны.

Испанский железнодорожный оператор ADIF заявил, что подпорная стена, вероятно, обрушилась из-за сильных дождей, прошедших через северо-восточный регион Испании на этой неделе - пишет издание.

Указывается, что движение пригородных поездов на этой линии было отменено.

Напомним

18 января вблизи Адамуса, что недалеко от Кордовы, сошли с рельсов два скоростных поезда, в результате чего погибли 42 человека.

