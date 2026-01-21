Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали поранення

$43.180.08
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
19:42 • 15704 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 16871 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 28689 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 23674 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 35687 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 22931 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28234 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 25628 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 25689 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
Сирія дає курдам чотири дні на інтеграцію, а США припиняють підтримку - Reuters
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото

Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали поранення

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Поблизу Барселони приміський потяг зазнав аварії, одна людина загинула та 14 поранені. Причиною імовірно став обвал підпірної стіни, що стався через сильні дощі.

Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали поранення

В Іспанії неподалік Барселони сталася аварія поїзда: одна людина загинула і щонайменше 14 поранені. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що приміський поїзд розбився поблизу міста Геліда, розташованого приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони.

Іспанський залізничний оператор ADIF заявив, що підпірна стіна, ймовірно, обвалилася через сильні дощі, які пройшли через північно-східний регіон Іспанії цього тижня

- пише видання.

Вказується, що рух приміських поїздів на цій лінії було скасовано.

Нагадаємо

18 січня поблизу Адамуса, що неподалік від Кордови, зійшли з рейок два швидкісні поїзди, внаслідок чого загинула 42 людини.

Залізнична катастрофа з 41 загиблим в Іспанії: у МВС виключили диверсію20.01.26, 17:48 • 3056 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Дорожньо-транспортна пригода
Іспанія