Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали поранення

В Іспанії неподалік Барселони сталася аварія поїзда: одна людина загинула і щонайменше 14 поранені. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що приміський поїзд розбився поблизу міста Геліда, розташованого приблизно за 35 хвилин їзди від Барселони.

Іспанський залізничний оператор ADIF заявив, що підпірна стіна, ймовірно, обвалилася через сильні дощі, які пройшли через північно-східний регіон Іспанії цього тижня - пише видання.

Вказується, що рух приміських поїздів на цій лінії було скасовано.

Нагадаємо

18 січня поблизу Адамуса, що неподалік від Кордови, зійшли з рейок два швидкісні поїзди, внаслідок чого загинула 42 людини.

