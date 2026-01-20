Залізнична катастрофа з 41 загиблим в Іспанії: у МВС виключили диверсію

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 858 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 5720 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 15065 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 13341 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 21453 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 21817 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 22166 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20956 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17554 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37129 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 41790 перегляди
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії20 січня, 06:33 • 5600 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 35881 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 10234 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 19685 перегляди
Публікації
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 848 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 15050 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 19822 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 36024 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 69414 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Кирило Буданов
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 2606 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 2346 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 34199 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 49914 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 42337 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка

Залізнична катастрофа з 41 загиблим в Іспанії: у МВС виключили диверсію

Київ • УНН

 • 236 перегляди

В Іспанії розслідують зіткнення потягів, що призвело до загибелі щонайменше 41 людини та поранення понад 120. Слідство зосереджене на пошкодженій рейці, версію диверсії виключено.

Залізнична катастрофа з 41 загиблим в Іспанії: у МВС виключили диверсію
Paco Puentes / El Pais

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка у вівторок виключив можливість диверсії, і вказав, що увага слідчих під час розслідування зіткнення двох поїздів на півдні країни, у результаті якого загинула щонайменше 41 людина, зосереджена на пошкодженій рейці на високошвидкісній лінії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

До пошуків постраждалих залучили важку техніку. Рятувальники працювали дві ночі поспіль і повідомили, що кількість загиблих включає три тіла, які все ще заблоковані у понівеченому вагоні.

Понад 120 людей отримали поранення, коли вагони поїзда, що прямував до Мадрида, зійшли з рейок і виїхали на зустрічні колії, зіткнувшись із зустрічним поїздом в Адамузі в неділю ввечері.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі, пообіцявши докопатися до суті найбільшої залізничної катастрофи в Іспанії за десятиліття.

Король Іспанії Феліпе та королева Летиція відвідали місце аварії у вівторок, потиснувши руки та поговоривши зі співробітниками екстрених служб неподалік місця аварії в перший із трьох днів національної жалоби. Згодом члени королівської родини також відвідали постраждалих пасажирів у лікарні міста Кордова.

Міністр транспорту країни Оскар Пуенте заявив, що кількість загиблих "ще не остаточна", і офіційні особи працюють над ідентифікацією загиблих.

Пуенте сказав, що розслідування може зайняти щонайменше місяць, назвавши інцидент "надзвичайно дивним".

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка виключив версію диверсії, заявивши журналістам, що вона "ніколи не розглядалася", і наголосив, що всі гіпотези залишаються відкритими. Пошкоджені рейки досі були у центрі уваги розслідування.

Оскар Пуенте застеріг від спекуляцій і сказав, що на рейках було виявлено багато тріщин, але слідчі мають визначити, чи стали вони причиною сходження з рейок або були викликані ним.

Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, наразі розслідування зосереджено на 30-сантиметровій "прогалині" в одній із рейок.

Техніки повідомили газеті El Mundo, що "поганий" або "зношений" зварний шов "з великою ймовірністю" став причиною сходження поїзда з рейок.

Ігнасіо Баррон, голова Іспанської комісії з розслідування залізничних аварій (CIAF), заявив на телеканалі RTVE: "У сходженні поїздів із рейок завжди відіграє роль взаємодія між рейками та транспортним засобом, і саме це зараз вивчає комісія".

У понеділок президент Renfe Альваро Фернандес Ередіа, схоже, виключив "людську помилку", заявивши в програмі Las Mañanas на RNE, що якщо "машиніст робить помилку, система сама її виправляє".

Ередіа також повідомив RNE, що обидва поїзди рухалися з перевищенням максимально допустимої швидкості на ділянці колії, де сталася аварія.

Іспанська поліція вивчає перший вагон поїзда Iryo, що зійшов із рейок в Адамузі.

Поки триває розслідування аварії, іспанські ЗМІ повідомили, що машиністи поїздів ще у серпні попереджали про стан лінії Мадрид-Андалусія та вимагали обмеження швидкості до 250 км/год.

У листі до державного адміністратора залізничної інфраструктури Adif профспілка машиністів, як повідомляється, заявила, що збільшення кількості та ваги високошвидкісних поїздів призводить до збільшення кількості аварій.

За даними залізничної адміністрації, на борту двох поїздів перебувало чотириста пасажирів та персоналу. Служби екстреної допомоги надали допомогу 122 особам, 41 з яких, включаючи дітей, досі перебувають у лікарні. З них 12 перебувають у реанімації.

За словами офіційних осіб, більшість загиблих і поранених перебували у передніх вагонах поїзда, що прямував до Уельви.

За словами міністра транспорту, сила аварії штовхнула вагони другого поїзда на насип.

Рух усіх швидкісних сполучень між Мадридом та південними містами Малага, Кордова, Севілья та Уельва призупинено до п'ятниці.

Одна з наймасштабніших аварій Європи: в Іспанії щонайменше 40 загиблих після зіткнення потягів - Reuters19.01.26, 20:49 • 3372 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Севілья
Іспанія
Мадрид