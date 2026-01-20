Залізнична катастрофа з 41 загиблим в Іспанії: у МВС виключили диверсію

Paco Puentes / El Pais

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка у вівторок виключив можливість диверсії, і вказав, що увага слідчих під час розслідування зіткнення двох поїздів на півдні країни, у результаті якого загинула щонайменше 41 людина, зосереджена на пошкодженій рейці на високошвидкісній лінії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

До пошуків постраждалих залучили важку техніку. Рятувальники працювали дві ночі поспіль і повідомили, що кількість загиблих включає три тіла, які все ще заблоковані у понівеченому вагоні.

Понад 120 людей отримали поранення, коли вагони поїзда, що прямував до Мадрида, зійшли з рейок і виїхали на зустрічні колії, зіткнувшись із зустрічним поїздом в Адамузі в неділю ввечері.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі, пообіцявши докопатися до суті найбільшої залізничної катастрофи в Іспанії за десятиліття.

Король Іспанії Феліпе та королева Летиція відвідали місце аварії у вівторок, потиснувши руки та поговоривши зі співробітниками екстрених служб неподалік місця аварії в перший із трьох днів національної жалоби. Згодом члени королівської родини також відвідали постраждалих пасажирів у лікарні міста Кордова.

Міністр транспорту країни Оскар Пуенте заявив, що кількість загиблих "ще не остаточна", і офіційні особи працюють над ідентифікацією загиблих.

Пуенте сказав, що розслідування може зайняти щонайменше місяць, назвавши інцидент "надзвичайно дивним".

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка виключив версію диверсії, заявивши журналістам, що вона "ніколи не розглядалася", і наголосив, що всі гіпотези залишаються відкритими. Пошкоджені рейки досі були у центрі уваги розслідування.

Оскар Пуенте застеріг від спекуляцій і сказав, що на рейках було виявлено багато тріщин, але слідчі мають визначити, чи стали вони причиною сходження з рейок або були викликані ним.

Згідно з повідомленнями іспанських ЗМІ, наразі розслідування зосереджено на 30-сантиметровій "прогалині" в одній із рейок.

Техніки повідомили газеті El Mundo, що "поганий" або "зношений" зварний шов "з великою ймовірністю" став причиною сходження поїзда з рейок.

Ігнасіо Баррон, голова Іспанської комісії з розслідування залізничних аварій (CIAF), заявив на телеканалі RTVE: "У сходженні поїздів із рейок завжди відіграє роль взаємодія між рейками та транспортним засобом, і саме це зараз вивчає комісія".

У понеділок президент Renfe Альваро Фернандес Ередіа, схоже, виключив "людську помилку", заявивши в програмі Las Mañanas на RNE, що якщо "машиніст робить помилку, система сама її виправляє".

Ередіа також повідомив RNE, що обидва поїзди рухалися з перевищенням максимально допустимої швидкості на ділянці колії, де сталася аварія.

Іспанська поліція вивчає перший вагон поїзда Iryo, що зійшов із рейок в Адамузі.

Поки триває розслідування аварії, іспанські ЗМІ повідомили, що машиністи поїздів ще у серпні попереджали про стан лінії Мадрид-Андалусія та вимагали обмеження швидкості до 250 км/год.

У листі до державного адміністратора залізничної інфраструктури Adif профспілка машиністів, як повідомляється, заявила, що збільшення кількості та ваги високошвидкісних поїздів призводить до збільшення кількості аварій.

За даними залізничної адміністрації, на борту двох поїздів перебувало чотириста пасажирів та персоналу. Служби екстреної допомоги надали допомогу 122 особам, 41 з яких, включаючи дітей, досі перебувають у лікарні. З них 12 перебувають у реанімації.

За словами офіційних осіб, більшість загиблих і поранених перебували у передніх вагонах поїзда, що прямував до Уельви.

За словами міністра транспорту, сила аварії штовхнула вагони другого поїзда на насип.

Рух усіх швидкісних сполучень між Мадридом та південними містами Малага, Кордова, Севілья та Уельва призупинено до п'ятниці.

