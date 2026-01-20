$43.180.08
15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
Железнодорожная катастрофа с 41 погибшим в Испании: в МВД исключили диверсию

Киев • УНН

 1016 просмотра

В Испании расследуют столкновение поездов, которое привело к гибели по меньшей мере 41 человека и ранению более 120. Следствие сосредоточено на поврежденной рельсе, версия диверсии исключена.

Железнодорожная катастрофа с 41 погибшим в Испании: в МВД исключили диверсию
Paco Puentes / El Pais

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во вторник исключил возможность диверсии и указал, что внимание следователей при расследовании столкновения двух поездов на юге страны, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек, сосредоточено на поврежденном рельсе на высокоскоростной линии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

К поискам пострадавших привлекли тяжелую технику. Спасатели работали две ночи подряд и сообщили, что число погибших включает три тела, которые все еще заблокированы в искореженном вагоне.

Более 120 человек получили ранения, когда вагоны поезда, направлявшегося в Мадрид, сошли с рельсов и выехали на встречные пути, столкнувшись со встречным поездом в Адамузе в воскресенье вечером.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил запланированную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, пообещав докопаться до сути крупнейшей железнодорожной катастрофы в Испании за десятилетия.

Король Испании Фелипе и королева Летиция посетили место аварии во вторник, пожав руки и поговорив с сотрудниками экстренных служб неподалеку от места аварии в первый из трех дней национального траура. Впоследствии члены королевской семьи также посетили пострадавших пассажиров в больнице города Кордова.

Министр транспорта страны Оскар Пуэнте заявил, что число погибших "еще не окончательное", и официальные лица работают над идентификацией погибших.

Пуэнте сказал, что расследование может занять по меньшей мере месяц, назвав инцидент "чрезвычайно странным".

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка исключил версию диверсии, заявив журналистам, что она "никогда не рассматривалась", и подчеркнул, что все гипотезы остаются открытыми. Поврежденные рельсы до сих пор были в центре внимания расследования.

Оскар Пуэнте предостерег от спекуляций и сказал, что на рельсах было обнаружено много трещин, но следователи должны определить, стали ли они причиной схода с рельсов или были вызваны им.

Согласно сообщениям испанских СМИ, сейчас расследование сосредоточено на 30-сантиметровом "пробеле" в одном из рельсов.

Техники сообщили газете El Mundo, что "плохой" или "изношенный" сварной шов "с большой вероятностью" стал причиной схода поезда с рельсов.

Игнасио Баррон, глава Испанской комиссии по расследованию железнодорожных аварий (CIAF), заявил на телеканале RTVE: "В сходе поездов с рельсов всегда играет роль взаимодействие между рельсами и транспортным средством, и именно это сейчас изучает комиссия".

В понедельник президент Renfe Альваро Фернандес Эредиа, похоже, исключил "человеческую ошибку", заявив в программе Las Mañanas на RNE, что если "машинист совершает ошибку, система сама ее исправляет".

Эредиа также сообщил RNE, что оба поезда двигались с превышением максимально допустимой скорости на участке пути, где произошла авария.

Испанская полиция изучает первый вагон поезда Iryo, сошедшего с рельсов в Адамузе.

Пока продолжается расследование аварии, испанские СМИ сообщили, что машинисты поездов еще в августе предупреждали о состоянии линии Мадрид-Андалусия и требовали ограничения скорости до 250 км/ч.

В письме к государственному администратору железнодорожной инфраструктуры Adif профсоюз машинистов, как сообщается, заявил, что увеличение количества и веса высокоскоростных поездов приводит к увеличению количества аварий.

По данным железнодорожной администрации, на борту двух поездов находилось четыреста пассажиров и персонала. Службы экстренной помощи оказали помощь 122 человекам, 41 из которых, включая детей, до сих пор находятся в больнице. Из них 12 находятся в реанимации.

По словам официальных лиц, большинство погибших и раненых находились в передних вагонах поезда, направлявшегося в Уэльву.

По словам министра транспорта, сила аварии толкнула вагоны второго поезда на насыпь.

Движение всех скоростных сообщений между Мадридом и южными городами Малага, Кордова, Севилья и Уэльва приостановлено до пятницы.

Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters19.01.26, 20:49 • 3438 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Севилья
Испания
Мадрид