Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:36 • 772 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 4758 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 10541 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 13059 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 15087 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 17865 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14764 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32989 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 32638 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18126 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 49294 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 25878 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 18935 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 10160 просмотра
"Предполагаю, кому это нужно": Тарас Тополя отреагировал на слив приватных видео экс-женыPhoto15:48 • 6332 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 17859 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32986 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 32635 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 49328 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 71470 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Китай
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 10191 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28565 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 24746 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30197 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42433 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Шахед-136

Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters

Киев • УНН

 • 92 просмотра

На юге Испании произошла железнодорожная катастрофа с участием двух скоростных поездов, погибли не менее 40 человек. Авария, вызванная неисправным рельсовым соединением, стала одной из самых масштабных в Европе за 80 лет.

Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters

На юге Испании, вблизи населенного пункта Адамус в провинции Кордова, произошла железнодорожная катастрофа с участием двух скоростных поездов. В результате столкновения погибли по меньшей мере 40 человек. Эта авария стала одной из самых масштабных в Европе за последние 80 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда один из поездов сошел с рельсов и столкнулся со встречным поездом. По данным служб экстренной помощи, 12 пострадавших находятся в отделениях интенсивной терапии. Предварительной причиной аварии эксперты называют неисправное рельсовое соединение.

По меньшей мере 40 человек погибли на юге Испании в результате того, что в воскресенье вечером скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным поездом, что стало одной из худших железнодорожных аварий в Европе за 80 лет.

– говорится в материале Reuters.

26-летняя Ана Гарсия Аранда, получившая травмы в результате столкновения, описала момент аварии: "Поезд перевернулся набок... потом все потемнело, и я слышала только крики". Пассажирку вытащили из вагона другие люди, а ее беременную сестру спасали из-под обломков пожарные. Сейчас обе находятся в больнице.

Были люди, которые были в порядке, и другие, которые были очень, очень тяжело ранены... мы знали, что они умрут, и ничего не могли поделать

– добавила очевидица событий.

На месте катастрофы работают следственные группы для окончательного установления технических обстоятельств аварии.

Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании, погиб 21 человек19.01.26, 02:14 • 10371 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Испания