Одна из самых масштабных аварий Европы: в Испании не менее 40 погибших после столкновения поездов - Reuters

На юге Испании, вблизи населенного пункта Адамус в провинции Кордова, произошла железнодорожная катастрофа с участием двух скоростных поездов. В результате столкновения погибли по меньшей мере 40 человек. Эта авария стала одной из самых масштабных в Европе за последние 80 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда один из поездов сошел с рельсов и столкнулся со встречным поездом. По данным служб экстренной помощи, 12 пострадавших находятся в отделениях интенсивной терапии. Предварительной причиной аварии эксперты называют неисправное рельсовое соединение.

26-летняя Ана Гарсия Аранда, получившая травмы в результате столкновения, описала момент аварии: "Поезд перевернулся набок... потом все потемнело, и я слышала только крики". Пассажирку вытащили из вагона другие люди, а ее беременную сестру спасали из-под обломков пожарные. Сейчас обе находятся в больнице.

Были люди, которые были в порядке, и другие, которые были очень, очень тяжело ранены... мы знали, что они умрут, и ничего не могли поделать – добавила очевидица событий.

На месте катастрофы работают следственные группы для окончательного установления технических обстоятельств аварии.

