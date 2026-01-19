Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании, погиб 21 человек

В воскресенье на юге Испании сошли с рельсов два скоростных поезда, по данным полиции, погиб 21 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 19:00 по местному времени вблизи Адамуса, недалеко от Кордовы.

Поезд Iryo №6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в соседнюю железнодорожную линию. Поезд, который двигался по маршруту Мадрид - Уэльва по параллельному пути, также сошел с рельсов - сообщили в компании-операторе испанской железной дороги.

Андалузские службы экстренной помощи сообщили, что все железнодорожное движение остановлено, и службы экстренной помощи, включая по меньшей мере девять машин скорой помощи и автомобили экстренной помощи, уже в пути.

В свою очередь СМИ поделились кадрами, на которых видно, как задний вагон поезда лежит на боку, а эвакуированные пассажиры сидят сбоку вагона.

https://youtube.com/shorts/Myd9UPo_nAs?si=x7Rwijxq-eM6fR7O

Напомним

28 декабря в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд, перевозивший по меньшей мере 250 человек. Погибли 14 человек, 98 получили ранения.

В Чехии столкнулись два поезда: десятки пострадавших, полиция расследует аварию