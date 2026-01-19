$43.180.08
18 января, 11:31
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании, погиб 21 человек

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В воскресенье вблизи Адамуса, недалеко от Кордовы, сошли с рельсов два скоростных поезда, в результате чего погиб 21 человек. Авария произошла около 19:00 по местному времени.

Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испании, погиб 21 человек

В воскресенье на юге Испании сошли с рельсов два скоростных поезда, по данным полиции, погиб 21 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что авария произошла в воскресенье около 19:00 по местному времени вблизи Адамуса, недалеко от Кордовы.

Поезд Iryo №6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в соседнюю железнодорожную линию. Поезд, который двигался по маршруту Мадрид - Уэльва по параллельному пути, также сошел с рельсов

- сообщили в компании-операторе испанской железной дороги.

Андалузские службы экстренной помощи сообщили, что все железнодорожное движение остановлено, и службы экстренной помощи, включая по меньшей мере девять машин скорой помощи и автомобили экстренной помощи, уже в пути.

В свою очередь СМИ поделились кадрами, на которых видно, как задний вагон поезда лежит на боку, а эвакуированные пассажиры сидят сбоку вагона.

https://youtube.com/shorts/Myd9UPo_nAs?si=x7Rwijxq-eM6fR7O

Напомним

28 декабря в штате Оахака на юге Мексики сошел с рельсов поезд, перевозивший по меньшей мере 250 человек. Погибли 14 человек, 98 получили ранения.

Вадим Хлюдзинский

