18 січня, 11:31
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 33258 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 28187 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 59504 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 91789 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 43664 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 53369 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 57926 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47183 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 79543 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Два швидкісні поїзди зійшли з рейок в Іспанії, загинула 21 людина

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У неділю поблизу Адамуса, що неподалік від Кордови, зійшли з рейок два швидкісні поїзди, внаслідок чого загинула 21 людина. Аварія сталася близько 19:00 за місцевим часом.

У неділю на півдні Іспанії зійшли з рейок два швидкісні поїзди, за даними поліції, загинула 21 людина. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що аварія сталася у неділю близько 19:00 за місцевим часом поблизу Адамуса, що неподалік від Кордови. 

Поїзд Iryo №6189, який прямував із Малаги до Мадрида, зійшов із рейок і врізався в сусідню залізничну лінію. Поїзд, який рухався за маршрутом Мадрид - Уельва паралельною колією, також зійшов з рейок

- повідомили у компанії-операторі іспанської залізниці.

Андалуські служби екстреної допомоги повідомили, що весь залізничний рух зупинено, і служби екстреної допомоги, включаючи щонайменше дев'ять машин швидкої допомоги та автомобілі екстреної допомоги, вже в дорозі.

У свою чергу ЗМІ поділилися кадрами, на яких видно, як задній вагон поїзда лежить на боці, а евакуйовані пасажири сидять збоку вагона.

https://youtube.com/shorts/Myd9UPo_nAs?si=x7Rwijxq-eM6fR7O

Нагадаємо

28 грудня у штаті Оахака на півдні Мексики зійшов з рейок потяг, що перевозив щонайменше 250 осіб. Загинули 14 людей, 98 отримали поранення.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Малага
Іспанія
Мадрид