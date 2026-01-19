Два швидкісні поїзди зійшли з рейок в Іспанії, загинула 21 людина

У неділю на півдні Іспанії зійшли з рейок два швидкісні поїзди, за даними поліції, загинула 21 людина. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що аварія сталася у неділю близько 19:00 за місцевим часом поблизу Адамуса, що неподалік від Кордови.

Поїзд Iryo №6189, який прямував із Малаги до Мадрида, зійшов із рейок і врізався в сусідню залізничну лінію. Поїзд, який рухався за маршрутом Мадрид - Уельва паралельною колією, також зійшов з рейок - повідомили у компанії-операторі іспанської залізниці.

Андалуські служби екстреної допомоги повідомили, що весь залізничний рух зупинено, і служби екстреної допомоги, включаючи щонайменше дев'ять машин швидкої допомоги та автомобілі екстреної допомоги, вже в дорозі.

У свою чергу ЗМІ поділилися кадрами, на яких видно, як задній вагон поїзда лежить на боці, а евакуйовані пасажири сидять збоку вагона.

https://youtube.com/shorts/Myd9UPo_nAs?si=x7Rwijxq-eM6fR7O

