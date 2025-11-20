У Чехії зіткнулись два поїзди: десятки постраждалих, поліція розслідує аварію
Київ • УНН
У Чехії експрес зіткнувся з пасажирським поїздом, четверо людей отримали складні травми, десятки – легкі. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Рано вранці у Чехії експрес зіткнувся із пасажирським поїздом. Четверо людей отримали складні травми, ще десятки - легкі ушкодження, предає УНН із посиланням на Denik.
Деталі
Рано вранці у четвер на лінії між Зліві та Дівчіцами в Чесько-Будейовицькому краї зіткнувся експрес-поїзд із пасажирським поїздом. Після аварії лікарня Чесько-Будейовицького краю госпіталізувала чотирьох тяжко травмованих осіб. Загалом кілька десятків людей отримали поранення. Поліція порушить кримінальне провадження.
Додамо
Згодом, як повідомили рятувальники, на місці події 40 людей отримали легкі травми, а четверо – тяжкі. На місце аварії було направлено сім рятувальних бригад та їхній гелікоптер.
Лікарня Чесько-Будейовицького краю активувала план травматологічної допомоги. До 9 ранку вона госпіталізувала загалом 10 постраждалих, четверо з яких отримали тяжкі травми. Один тяжко травмований перебуває на догляді відділення анестезіології та реанімації, троє – у відділенні інтенсивної терапії. Найчастіше це були травми кінцівок, внутрішніх органів або голови.
Два пасажирські поїзди зіткнулися у Словаччині: десятки поранених10.11.25, 06:03 • 6394 перегляди