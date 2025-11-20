У Чехії зіткнулись два поїзди: десятки постраждалих, поліція розслідує аварію

Рано вранці у Чехії експрес зіткнувся із пасажирським поїздом. Четверо людей отримали складні травми, ще десятки - легкі ушкодження, предає УНН із посиланням на Denik.

Деталі

Рано вранці у четвер на лінії між Зліві та Дівчіцами в Чесько-Будейовицькому краї зіткнувся експрес-поїзд із пасажирським поїздом. Після аварії лікарня Чесько-Будейовицького краю госпіталізувала чотирьох тяжко травмованих осіб. Загалом кілька десятків людей отримали поранення. Поліція порушить кримінальне провадження.

Додамо

Згодом, як повідомили рятувальники, на місці події 40 людей отримали легкі травми, а четверо – тяжкі. На місце аварії було направлено сім рятувальних бригад та їхній гелікоптер.

Лікарня Чесько-Будейовицького краю активувала план травматологічної допомоги. До 9 ранку вона госпіталізувала загалом 10 постраждалих, четверо з яких отримали тяжкі травми. Один тяжко травмований перебуває на догляді відділення анестезіології та реанімації, троє – у відділенні інтенсивної терапії. Найчастіше це були травми кінцівок, внутрішніх органів або голови.

Два пасажирські поїзди зіткнулися у Словаччині: десятки поранених