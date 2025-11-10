Два пасажирські поїзди зіткнулися у Словаччині: десятки поранених
Київ • УНН
У Словаччині сталося зіткнення двох пасажирських поїздів між Братиславою та Пензиноком, внаслідок чого десятки людей отримали поранення. На момент аварії в поїздах перебувало близько 800 осіб, переважно студенти.
Ввечері у неділю, 9 листопада, у Словаччині зіткнулися два пасажирські поїзди, десятки людей зазнали поранень. Про це повідомляє Aktuality.sk, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що зіткнення сталося на залізничному коридорі між Братиславою та Пензиноком. За даними поліції, аварія трапилася після того, як один поїзд врізався в задню частину іншого.
На місце події прибули десятки професійних та добровільних пожежників, а також інші рятувальні підрозділи. Ми надамо більше інформації, коли ситуація дозволить
Видання додає, що в поїздах на момент удару перебувало близько 800 осіб, обидва були "повні студентів". У більшості постраждалих - переломи та забої.
Нагадаємо
У жовтні внаслідок зіткнення двох поїздів-експресів у Словаччині постраждала 91 людина, обійшлося без загиблих. Інцидент стався біля словацького села Яблонов-над-Турньоу.
