Словаччина запровадить нові обмеження швидкості на тротуарах
Словаччина з січня 2026 року вводить обмеження швидкості 6 км/год на тротуарах для велосипедистів, скейтерів та водіїв електросамокатів. Це нововведення спрямоване на підвищення безпеки та зменшення кількості зіткнень.
Словаччина запроваджує обмеження швидкості пересування по тротуарах. Незвичайне правило спочатку зрозуміли як регулювання швидкості пішоходів. Але як пояснюється, мова йде про пересування велосипедистів, скейтерів та водіїв електросамокатів. Передає УНН із посиланням на Dennikn та DW.
Деталі
У Братиславі депутати словацького парламенту схвалили поправку до закону, яка встановлює максимальну швидкість на тротуарі на рівні 6 км/год. Оголошення нової норми спочатку схвилювало громадську думку в країні - дехто сприйняв це, як обмеження швидкості пішоходів. Це викликало недовіру та хвилю жартів в Інтернеті, включаючи таке іронічне питання:
Чи ризикую я перевищити швидкість, якщо побіжу на автобус?
Втім, як пояснили словацькі законодавці, мета в тому, щоб встановити більш точне обмеження швидкості на тротуарі для велосипедистів, водіїв самокатів та скейтбордистів.
Головна мета — покращити безпеку на тротуарах, враховуючи зростання кількості зіткнень зі скутерами
Довідка
Ухвалена парламентом Словаччини поправка вперше вводить поняття "пішохідної швидкості" - шість кілометрів на годину. Цей показник використовується як орієнтир: усім, хто рухається тротуаром на транспортних засобах, наказано не перевищувати швидкість, близьку до звичайної швидкості пішохода.
Нова редакція закону покликана допомогти поліції та судам оцінити, чи відповідала швидкість руху пішоходу.
Закон набуде чинності 1 січня 2026 року.
Нагадаємо
Європейський Союз ухвалив нові правила щодо водійських посвідчень, включаючи цифрові посвідчення та транскордонні штрафи.
