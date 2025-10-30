$42.080.01
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Словакия введет новые ограничения скорости на тротуарах

Киев • УНН

 • 622 просмотра

С января 2026 года Словакия вводит ограничение скорости 6 км/ч на тротуарах для велосипедистов, скейтеров и водителей электросамокатов. Это нововведение направлено на повышение безопасности и уменьшение количества столкновений.

Словакия введет новые ограничения скорости на тротуарах

Словакия вводит ограничения скорости передвижения по тротуарам. Необычное правило сначала поняли как регулирование скорости пешеходов. Но, как объясняется, речь идет о передвижении велосипедистов, скейтеров и водителей электросамокатов. Передает УНН со ссылкой на Dennikn и DW.

Детали

В Братиславе депутаты словацкого парламента одобрили поправку к закону, которая устанавливает максимальную скорость на тротуаре на уровне 6 км/ч. Объявление новой нормы сначала взволновало общественное мнение в стране - кое-кто воспринял это, как ограничение скорости пешеходов. Это вызвало недоверие и волну шуток в Интернете, включая такой иронический вопрос:

Рискую ли я превысить скорость, если побегу на автобус?

- так выглядел вопрос от пользователей соцсети.

Впрочем, как объяснили словацкие законодатели, цель в том, чтобы установить более точное ограничение скорости на тротуаре для велосипедистов, водителей самокатов и скейтбордистов. 

Главная цель — улучшить безопасность на тротуарах, учитывая рост количества столкновений со скутерами

- пояснил Любомир Важный, член парламента и бывший министр транспорта от национал-популистской партии «Направление – Словацкая социал-демократия» (Smer-SSD), который инициировал этот проект.

Справка

Принятая парламентом Словакии поправка впервые вводит понятие "пешеходной скорости" - шесть километров в час. Этот показатель используется как ориентир: всем, кто движется по тротуару на транспортных средствах, предписано не превышать скорость, близкую к обычной скорости пешехода.

Амстердам установил ограничение скорости 30 км/ч на 80% городских дорог08.12.23, 19:50 • 37744 просмотра

Новая редакция закона призвана помочь полиции и судам оценить, соответствовала ли скорость движения пешеходу.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Напомним

Европейский Союз принял новые правила относительно водительских удостоверений, включая цифровые удостоверения и трансграничные штрафы. 

Образование в Словакии – шанс для украинских студентов получить европейский диплом бесплатно29.10.25, 18:54 • 5282 просмотра

Игорь Тележников

