ЄС посилює правила контролю за водійськими посвідченнями, щоб зменшити смертність на дорогах

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Європейський Союз ухвалив нові правила щодо водійських посвідчень, включаючи цифрові посвідчення та транскордонні штрафи. Це частина плану зі зменшення смертності на дорогах, яка торік сягнула майже 20 тисяч, до 2050 року.

ЄС посилює правила контролю за водійськими посвідченнями, щоб зменшити смертність на дорогах

Минулого року кількість смертей на дорогах Європейського Союзу сягнула майже 20 тисяч і ЄС має намір значно скоротити цю кількість до 2050 року. В рамках чергового кроку щодо зменшення смертності на дорогах, законодавці Європи цього тижня ухвалили нові правила щодо водійських посвідчень для всього ЄС, включаючи запровадження цифрових посвідчень та транскордонних штрафів, пише УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Реформа необхідна, тому що світ змінився. Ми повинні скоротити кількість смертей на дорогах з 20 000 на рік, і ця реформа є частиною цього пакету

– заявила у вівторок Європейській редакції новин (enr) у Страсбурзі законодавиця ЄС Ютта Паулус від Німецької партії зелених, яка є співдоповідачем з цього питання в парламенті.

Ця реформа є частиною Пакета заходів з безпеки дорожнього руху, за допомогою якого ЄС досягає своєї мети "Бачення нуль" – нуль смертельних випадків та серйозних травм на дорогах до 2050 року.

Згідно з цільовим показником, встановленим у 2018 році, кількість смертельних випадків на дорогах має скоротитися вдвічі до 2030 року порівняно з 2019 роком, але ЄС все ще далекий від досягнення цієї мети.

Останні дані Європейської комісії показують, що у 2024 році внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 19 940 людей, що на 2% менше порівняно з 2023 роком та на 12% менше, ніж у 2019 році.

У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман18.09.25, 19:19 • 14228 переглядiв

Тіман також хоче запровадити обов'язкове носіння шоломів для дітей віком до 18 років, які їздять на електричному велосипеді, посилаючись на зростання кількості молодих людей, які потрапляють до відділення невідкладної допомоги з пошкодженням мозку після аварії.

Що нового для водіїв ЄС

Нові правила, схвалені законодавцями ЄС, запроваджують суворіші умови отримання та поновлення посвідчень водія, сприяють обміну інформацією про серйозних порушників правил дорожнього руху між державами-членами та заохочують використання цифрових дозволів.

Найбільш кардинальна зміна полягає в тому, що серйозні порушення правил дорожнього руху, такі як водіння в нетверезому стані або надмірне перевищення швидкості, можуть призвести до заборони керування транспортними засобами по всьому ЄС. Наразі покарання, як правило, обмежуються країною, де було скоєно правопорушення.

Наразі майже 40% водіїв, у яких позбавлено або призупинено посвідчення водія в країні, відмінній від тієї, де воно було видано, залишаються безкарними, повідомив колегам-законодавцям італійський законодавець ЄС Маттео Річчі.

Однак законодавець ЄС Маркус Фербер з Німеччини уточнив, що транскордонне позбавлення посвідчень водія не застосовуватиметься до туристів, які отримали незначний штраф через незнання місцевих правил.

Всупереч попереднім обговоренням, обов'язкових медичних оглядів для осіб старше певного віку не буде. Держави-члени ЄС можуть самі вирішувати, чи потрібен медичний висновок або форма самооцінки для водійських посвідчень автомобілів та мотоциклів.

Кожна держава-член сама вирішує, чи повинні літні водії проходити додаткові тести. Ми забезпечили державам-членам повну гнучкість в оцінці їхньої придатності до керування транспортним засобом, щоб уникнути зайвої бюрократії для громадян та систем охорони здоров’я

– сказала польська законодавиця ЄС Ельжбета Лукацієвська.

Жахлива трагедія у Лондоні: двоповерховий автобус врізався в зупинку, постраждали 17 людей04.09.25, 15:57 • 4442 перегляди

Закон також спрямований на боротьбу з нестачею кваліфікованих працівників у транспортному секторі. Мінімальний вік для отримання посвідчення водія вантажівки буде знижено з 21 до 18 років, а мінімальний вік для водіїв автобусів – з 24 до 21 року.

Нові правила також встановлюють максимальний термін дії 15 років для посвідчень водія автомобілів та мотоциклів, який може бути скорочений до 10 років у державах, де посвідчення водія служить документом, що посвідчує особу.

Що змінюється для майбутніх водіїв

Ті, хто прагне отримати водійські права, також зіткнуться з деякими змінами. Під час іспитів буде приділено більше уваги таким темам, як відволікання уваги, спричинене використанням мобільного телефону, сліпі зони та системи допомоги водієві. На курсах також буде приділено більше уваги взаємодії з пішоходами, дітьми та велосипедистами.

Керування транспортним засобом у супроводі дорослих – дозвіл молодим водіям сідати за кермо у ранньому віці за умови, що їх супроводжує досвідчений дорослий – буде розширено по всьому блоку.

Молодим водіям також буде надано дворічний випробувальний термін, протягом якого вони будуть підпадати під суворіші правила та штрафи, ніж досвідчені водії.

Реформа також має на меті пришвидшити спроби блоку зробити цифрові водійські посвідчення основним форматом, хоча громадяни ЄС все ще зможуть запитувати фізичний документ.

У Німеччині Асоціація технічного огляду (TÜV) попередила, що "ще багато роботи потрібно зробити" для оцифрування водійських посвідчень. Основною перешкодою є різні програмні системи, що використовуються державними органами. Однак речниця Міністерства транспорту заявила, що воно має на меті зробити національні цифрові посвідчення доступними до кінця 2026 року.

Нові правила набудуть чинності на 20-й день після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени матимуть три роки, щоб включити їх до свого законодавства, та ще один рік, щоб впровадити їх на практиці.

Зміст цієї статті базується на репортажах AFP, ANP, BTA CTK, dpa, EFE, Lusa, PAP, STA, Tanjug та TT в рамках проекту European Newsroom (enr).

Доповнення

Єврокомісія ініціювала перегляд правил ЄС щодо безпеки дорожнього руху, що має допомогти врятувати тисячі життів до 2050 року. Також пропонується техогляд електромобілів та перевірка викидів.

Павло Зінченко

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Європейська комісія
Ютта Паулюс
Європейський Союз
Німеччина