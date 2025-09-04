$41.370.01
Жахлива трагедія у Лондоні: двоповерховий автобус врізався в зупинку, постраждали 17 людей

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У центрі Лондона двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався в огорожу біля переповненої зупинки. Внаслідок аварії постраждали 17 людей, 15 з них госпіталізовано; поліція розпочала розслідування.

Жахлива трагедія у Лондоні: двоповерховий автобус врізався в зупинку, постраждали 17 людей

У центрі Лондона двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався в огорожу біля переповненої зупинки на станції Вікторія. Унаслідок аварії постраждали 17 людей, серед них пішоходи, пасажири та водій: п’ятнадцятьох госпіталізували. Поліція розпочала розслідування інциденту, пише УНН із посиланням на Dailymail.

Деталі

Аварія сталася вранці 4 вересня на станції Вікторія. Як зазначає видання, перелякані пішоходи кричали та розбігалися з дороги, коли автобус виїхав на тротуар і врізався в огорожу біля переповненої автобусної зупинки. Речник Лондонської служби швидкої допомоги сказав: "Нам зателефонували сьогодні о 8:20 ранку щодо повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Вікторія у Вестмінстері". Дані відстеження польотів показують, що лондонська авіація швидкої допомоги, ймовірно, приземлилася в сусідньому парку Сент-Джеймс.

За словами влади, "внаслідок аварії на вулиці Вікторія постраждали 17 людей, зокрема водій автобуса 24-го маршруту та кілька пасажирів".

"15 осіб було доставлено до лікарні, а двом було надано медичну допомогу на місці події. Наразі про загиблих немає повідомлень", - повідомила столична поліція.

Розслідування інциденту

У поліції додали, що розпочато розслідування.

На фотографіях місця автотрощі видно велику кількість автомобілів екстреної допомоги, включаючи поліцейські машини, машини швидкої допомоги та пожежну машину. Передня частина пошкодженого двоповерхового автобуса, схоже, провалилася від сили зіткнення, а його лобове скло зазнало серйозних пошкоджень.

За словами поліції, зону ДТП залишають закритою, всі транспортні засоби прибрані з ділянки. Слід дизельного пального, що стікає вулицею Аллінгтон, змусив поліцію заборонити куріння в цьому районі через побоювання щодо інциденту.

"Ми співпрацюємо з поліцією та оператором Transport UK, щоб терміново розслідувати цей інцидент", - сказала керівниця відділу доставки автобусних перевезень TfL

Головний детектив-суперінтендант Крістіна Джесса, яка очолює поліцію в цьому районі, сказала: "Ми розуміємо, що цей інцидент був дуже тривожним для всіх причетних та постраждалих, і ми розпочали розслідування. Ми звертаємося до свідків або будь-кого, хто має інформацію, щоб зв’язатися з нами. Ми раді надати будь-які записи з відеореєстратора або мобільного телефону".

Свідчення очевидців

47-річний Еміт Шукер сказав: "Він (автобус) їхав з Вестмінстера — він їхав дуже швидко і з'їхав з дороги. В автобусі було близько 15-16 людей. Люди кричали – це було жахливо".

Інший очевидець сказав: "Я почув гучний гуркіт, вийшов на вулицю, а на підлозі лежала жінка, навколо неї було багато людей. Багато людей зі спортзалу вибігли їй на допомогу".

Працівник компанії Reply Ltd, з офісу якої видно місце аварії, повідомив, що постраждалим надали медичну допомогу в їхньому приміщенні.

"Я приїхав одразу після аварії, приблизно через 10 хвилин, і там було багато служб екстреної допомоги. Два поліцейські фургони, багато поліцейських машин, три пожежні машини", – розповів вони виданню Телеграф.

Працівник служби безпеки сусідньої офісної будівлі Nova додав, що "в одному з наших прийомів лікували від 10 до 12 поранених", але вони "виглядали непогано".

"Ми направили на місце події ресурси, зокрема бригади швидкої допомоги, передових парамедиків, парамедика в машині швидкого реагування, керівника клінічної групи, офіцера з реагування на інцидент та машину командування та підтримки. Ми також відправили лондонську повітряну швидку допомогу", - також повідомив він.

Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні04.09.25, 02:48 • 24606 переглядiв

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Лондон