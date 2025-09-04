Ужасная трагедия в Лондоне: двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 17 человек

В центре Лондона двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в ограждение возле переполненной остановки на станции Виктория. В результате аварии пострадали 17 человек, среди них пешеходы, пассажиры и водитель: пятнадцать были госпитализированы. Полиция начала расследование инцидента, пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Авария произошла утром 4 сентября на станции Виктория. Как отмечает издание, испуганные пешеходы кричали и разбегались с дороги, когда автобус выехал на тротуар и врезался в ограждение возле переполненной автобусной остановки. Представитель Лондонской службы скорой помощи сказал: "Нам позвонили сегодня в 8:20 утра по поводу сообщения о дорожно-транспортном происшествии на улице Виктория в Вестминстере". Данные отслеживания полетов показывают, что лондонская авиация скорой помощи, вероятно, приземлилась в соседнем парке Сент-Джеймс.

По словам властей, "в результате аварии на улице Виктория пострадали 17 человек, в том числе водитель автобуса 24-го маршрута и несколько пассажиров".

"15 человек были доставлены в больницу, а двум была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В настоящее время о погибших нет сообщений", - сообщила столичная полиция.

Расследование инцидента

В полиции добавили, что начато расследование.

На фотографиях места автокатастрофы видно большое количество автомобилей экстренной помощи, включая полицейские машины, машины скорой помощи и пожарную машину. Передняя часть поврежденного двухэтажного автобуса, похоже, провалилась от силы столкновения, а его лобовое стекло получило серьезные повреждения.

По словам полиции, зону ДТП оставляют закрытой, все транспортные средства убраны с участка. След дизельного топлива, стекающего по улице Аллингтон, заставил полицию запретить курение в этом районе из-за опасений относительно инцидента.

"Мы сотрудничаем с полицией и оператором Transport UK, чтобы срочно расследовать этот инцидент", - сказала руководитель отдела доставки автобусных перевозок TfL

Главный детектив-суперинтендант Кристина Джесса, возглавляющая полицию в этом районе, сказала: "Мы понимаем, что этот инцидент был очень тревожным для всех причастных и пострадавших, и мы начали расследование. Мы обращаемся к свидетелям или любому, кто имеет информацию, чтобы связаться с нами. Мы рады предоставить любые записи с видеорегистратора или мобильного телефона".

Свидетельства очевидцев

47-летний Эмит Шукер сказал: "Он (автобус) ехал из Вестминстера — он ехал очень быстро и съехал с дороги. В автобусе было около 15-16 человек. Люди кричали – это было ужасно".

Другой очевидец сказал: "Я услышал громкий грохот, вышел на улицу, а на полу лежала женщина, вокруг нее было много людей. Многие люди из спортзала выбежали ей на помощь".

Сотрудник компании Reply Ltd, из офиса которой видно место аварии, сообщил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь в их помещении.

"Я приехал сразу после аварии, примерно через 10 минут, и там было много служб экстренной помощи. Два полицейских фургона, много полицейских машин, три пожарные машины", – рассказал он изданию Телеграф.

Сотрудник службы безопасности соседнего офисного здания Nova добавил, что "в одном из наших приемов лечили от 10 до 12 раненых", но они "выглядели неплохо".

"Мы направили на место происшествия ресурсы, в том числе бригады скорой помощи, передовых парамедиков, парамедика в машине скорого реагирования, руководителя клинической группы, офицера по реагированию на инцидент и машину командования и поддержки. Мы также отправили лондонскую воздушную скорую помощь", - также сообщил он.

