Ужасная трагедия в Лондоне: двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 17 человек

$41.370.01
48.200.03
ukenru
10:04 • 8946 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:49 • 14395 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 15441 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 14637 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 31988 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 38198 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 40813 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37483 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 71172 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27817 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
2.4м/с
39%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 276612 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 269726 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 267263 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 260357 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 24424 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 13962 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto07:53 • 13652 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 31988 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 33122 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 71172 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Марк Рютте
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Париж
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"10:35 • 4762 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo09:16 • 13964 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto07:43 • 8492 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 15221 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 17332 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Facebook
Дія (сервис)
YouTube

Ужасная трагедия в Лондоне: двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 17 человек

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В центре Лондона двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в ограждение возле переполненной остановки. В результате аварии пострадали 17 человек, 15 из них госпитализированы; полиция начала расследование.

Ужасная трагедия в Лондоне: двухэтажный автобус врезался в остановку, пострадали 17 человек

В центре Лондона двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в ограждение возле переполненной остановки на станции Виктория. В результате аварии пострадали 17 человек, среди них пешеходы, пассажиры и водитель: пятнадцать были госпитализированы. Полиция начала расследование инцидента, пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Авария произошла утром 4 сентября на станции Виктория. Как отмечает издание, испуганные пешеходы кричали и разбегались с дороги, когда автобус выехал на тротуар и врезался в ограждение возле переполненной автобусной остановки. Представитель Лондонской службы скорой помощи сказал: "Нам позвонили сегодня в 8:20 утра по поводу сообщения о дорожно-транспортном происшествии на улице Виктория в Вестминстере". Данные отслеживания полетов показывают, что лондонская авиация скорой помощи, вероятно, приземлилась в соседнем парке Сент-Джеймс.

По словам властей, "в результате аварии на улице Виктория пострадали 17 человек, в том числе водитель автобуса 24-го маршрута и несколько пассажиров".

"15 человек были доставлены в больницу, а двум была оказана медицинская помощь на месте происшествия. В настоящее время о погибших нет сообщений", - сообщила столичная полиция.

Расследование инцидента

В полиции добавили, что начато расследование.

На фотографиях места автокатастрофы видно большое количество автомобилей экстренной помощи, включая полицейские машины, машины скорой помощи и пожарную машину. Передняя часть поврежденного двухэтажного автобуса, похоже, провалилась от силы столкновения, а его лобовое стекло получило серьезные повреждения.

По словам полиции, зону ДТП оставляют закрытой, все транспортные средства убраны с участка. След дизельного топлива, стекающего по улице Аллингтон, заставил полицию запретить курение в этом районе из-за опасений относительно инцидента.

"Мы сотрудничаем с полицией и оператором Transport UK, чтобы срочно расследовать этот инцидент", - сказала руководитель отдела доставки автобусных перевозок TfL

Главный детектив-суперинтендант Кристина Джесса, возглавляющая полицию в этом районе, сказала: "Мы понимаем, что этот инцидент был очень тревожным для всех причастных и пострадавших, и мы начали расследование. Мы обращаемся к свидетелям или любому, кто имеет информацию, чтобы связаться с нами. Мы рады предоставить любые записи с видеорегистратора или мобильного телефона".

Свидетельства очевидцев

47-летний Эмит Шукер сказал: "Он (автобус) ехал из Вестминстера — он ехал очень быстро и съехал с дороги. В автобусе было около 15-16 человек. Люди кричали – это было ужасно".

Другой очевидец сказал: "Я услышал громкий грохот, вышел на улицу, а на полу лежала женщина, вокруг нее было много людей. Многие люди из спортзала выбежали ей на помощь".

Сотрудник компании Reply Ltd, из офиса которой видно место аварии, сообщил, что пострадавшим оказали медицинскую помощь в их помещении.

"Я приехал сразу после аварии, примерно через 10 минут, и там было много служб экстренной помощи. Два полицейских фургона, много полицейских машин, три пожарные машины", – рассказал он изданию Телеграф.

Сотрудник службы безопасности соседнего офисного здания Nova добавил, что "в одном из наших приемов лечили от 10 до 12 раненых", но они "выглядели неплохо".

"Мы направили на место происшествия ресурсы, в том числе бригады скорой помощи, передовых парамедиков, парамедика в машине скорого реагирования, руководителя клинической группы, офицера по реагированию на инцидент и машину командования и поддержки. Мы также отправили лондонскую воздушную скорую помощь", - также сообщил он.

Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне04.09.25, 02:48 • 24547 просмотров

Алена Уткина

Криминал и ЧПНовости Мира
Лондон