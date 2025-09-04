Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией с лифтом Glória в Лиссабоне, которая унесла жизни десятков людей и оставила более 25 раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети "Х".

Глава государства подчеркнул, что от имени украинского народа передает искренние слова поддержки семьям погибших, президенту Марселу Ребелу де Соузе и премьер-министру Луишу Монтенегру. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В это скорбное время мы остаемся в молитве и солидарности с португальским народом, который оплакивает потерю