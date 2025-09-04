Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне

$41.360.01
48.180.29
ukenru
3 сентября, 17:28 • 15828 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 25723 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 21829 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 22157 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 41615 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22742 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 24220 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22546 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24549 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46652 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.7м/с
74%
752мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 257131 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 248385 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 245364 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 239576 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 86 просмотра
публикации
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 14815 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 41613 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 32650 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46651 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 43455 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Метте Фредериксен
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto19:15 • 2190 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 7312 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 11894 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 29147 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 42201 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Saab JAS 39 Gripen
ТикТок

Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с аварией фуникулера Glória в Лиссабоне, которая унесла жизни десятков людей. Он передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией с лифтом Glória в Лиссабоне, которая унесла жизни десятков людей и оставила более 25 раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети "Х".

Глава государства подчеркнул, что от имени украинского народа передает искренние слова поддержки семьям погибших, президенту Марселу Ребелу де Соузе и премьер-министру Луишу Монтенегру. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В это скорбное время мы остаемся в молитве и солидарности с португальским народом, который оплакивает потерю

- отметил Зеленский.

Напомним

В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, погибло по меньшей мере 15 человек, есть раненые. На месте работают экстренные службы, расследованием занимается Бригада убийств Судебной полиции.

Фуникулер "Глория", который может перевозить до 42 человек, является достопримечательностью Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.

Вероника Марченко

Новости Мира
Луиш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соуза
Португалия
Лиссабон
Владимир Зеленский