Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с аварией фуникулера Glória в Лиссабоне, которая унесла жизни десятков людей. Он передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией с лифтом Glória в Лиссабоне, которая унесла жизни десятков людей и оставила более 25 раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсети "Х".
Глава государства подчеркнул, что от имени украинского народа передает искренние слова поддержки семьям погибших, президенту Марселу Ребелу де Соузе и премьер-министру Луишу Монтенегру. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В это скорбное время мы остаемся в молитве и солидарности с португальским народом, который оплакивает потерю
Напомним
В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, погибло по меньшей мере 15 человек, есть раненые. На месте работают экстренные службы, расследованием занимается Бригада убийств Судебной полиции.
Фуникулер "Глория", который может перевозить до 42 человек, является достопримечательностью Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.