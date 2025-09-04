$41.360.01
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Португалії через аварію фунікулера Glória в Лісабоні, яка забрала життя десятків людей. Він передав слова підтримки родинам загиблих та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Португалії у зв’язку з трагічною аварією з ліфтом Glória в Лісабоні, яка забрала життя десятків людей і залишила понад 25 поранених. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі "Х".

Глава держави наголосив, що від імені українського народу передає щирі слова підтримки родинам загиблих, президенту Марселу Ребелу де Соузі та прем’єр-міністру Луїшу Монтенегру. Також він побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

У цей скорботний час ми залишаємося в молитві та солідарності з португальським народом, який оплакує втрату

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло щонайменше 15 людей, є поранені. На місці працюють екстрені служби, розслідуванням займається Бригада вбивств Судової поліції.

Фунікулер "Глорія", який може перевозити до 42 осіб, є пам'яткою Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.

Вероніка Марченко

Новини Світу
Луїш Монтенегру
Марселу Ребелу де Соза
Португалія
Лісабон
Володимир Зеленський