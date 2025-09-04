Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Португалії через аварію фунікулера Glória в Лісабоні, яка забрала життя десятків людей. Він передав слова підтримки родинам загиблих та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Португалії у зв’язку з трагічною аварією з ліфтом Glória в Лісабоні, яка забрала життя десятків людей і залишила понад 25 поранених. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі "Х".
Глава держави наголосив, що від імені українського народу передає щирі слова підтримки родинам загиблих, президенту Марселу Ребелу де Соузі та прем’єр-міністру Луїшу Монтенегру. Також він побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
У цей скорботний час ми залишаємося в молитві та солідарності з португальським народом, який оплакує втрату
Нагадаємо
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло щонайменше 15 людей, є поранені. На місці працюють екстрені служби, розслідуванням займається Бригада вбивств Судової поліції.
Фунікулер "Глорія", який може перевозити до 42 осіб, є пам'яткою Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.