Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Португалії у зв’язку з трагічною аварією з ліфтом Glória в Лісабоні, яка забрала життя десятків людей і залишила понад 25 поранених. Про це пише УНН із посиланням на його допис у соцмережі "Х".

Глава держави наголосив, що від імені українського народу передає щирі слова підтримки родинам загиблих, президенту Марселу Ребелу де Соузі та прем’єр-міністру Луїшу Монтенегру. Також він побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

У цей скорботний час ми залишаємося в молитві та солідарності з португальським народом, який оплакує втрату