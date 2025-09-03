Фунікулер зійшов з рейок у центрі Лісабона: кількість жертв зросла до 15
У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло щонайменше 15 людей, є поранені. На місці працюють екстрені служби, розслідуванням займається Бригада вбивств Судової поліції.
Вже щонайменше 15 людей загинули та кілька отримали поранення внаслідок сходу рейок на фунікулері в Лісабоні, Португалія. Про це повідомляє джерело в поліції, яке спілкувалося з CNN Portugal, передає УНН.
Деталі
На місці події працюють команди екстреної допомоги, де деякі люди залишаються заблокованими.
Оновлена кількість загиблих з'явилася після того, як джерело в Поліції громадської безпеки повідомило, що щонайменше троє людей загинули внаслідок сходу рейок, і близько двох десятків отримали поранення, щонайменше дев'ять з яких перебувають у важкому стані.
За даними CNN Portugal, для розслідування причини аварії було викликано Бригаду вбивств Судової поліції.
Фунікулер "Глорія", який може перевозити до 42 осіб, є пам'яткою Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.
Йому понад століття, він вперше відкрився в 1885 році, згідно з офіційним туристичним сайтом Лісабона.
Carris, компанія громадського транспорту, яка керує фунікулером, повідомила CNN Portugal, що її команди знаходяться на місці, і що "всі засоби задіяні" для реагування на аварію.
"Пріоритетом є моніторинг ситуації", – повідомило офіційне джерело, не надаючи додаткових подробиць про можливу причину сходу з рейок.
