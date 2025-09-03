$41.360.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Фунікулер зійшов з рейок у центрі Лісабона: кількість жертв зросла до 15

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Лісабоні фунікулер зійшов з рейок, загинуло щонайменше 15 людей, є поранені. На місці працюють екстрені служби, розслідуванням займається Бригада вбивств Судової поліції.

Фунікулер зійшов з рейок у центрі Лісабона: кількість жертв зросла до 15

Вже щонайменше 15 людей загинули та кілька отримали поранення внаслідок сходу рейок на фунікулері в Лісабоні, Португалія. Про це повідомляє джерело в поліції, яке спілкувалося з CNN Portugal, передає УНН.

Деталі

На місці події працюють команди екстреної допомоги, де деякі люди залишаються заблокованими.

Оновлена ​​кількість загиблих з'явилася після того, як джерело в Поліції громадської безпеки повідомило, що щонайменше троє людей загинули внаслідок сходу рейок, і близько двох десятків отримали поранення, щонайменше дев'ять з яких перебувають у важкому стані.

За даними CNN Portugal, для розслідування причини аварії було викликано Бригаду вбивств Судової поліції.

Фунікулер "Глорія", який може перевозити до 42 осіб, є пам'яткою Лісабона та користується великою популярністю серед туристів, які відвідують місто.

Йому понад століття, він вперше відкрився в 1885 році, згідно з офіційним туристичним сайтом Лісабона.

Carris, компанія громадського транспорту, яка керує фунікулером, повідомила CNN Portugal, що її команди знаходяться на місці, і що "всі засоби задіяні" для реагування на аварію.

"Пріоритетом є моніторинг ситуації", – повідомило офіційне джерело, не надаючи додаткових подробиць про можливу причину сходу з рейок.

Нагадаємо

У Лісабоні фунікулер Gloria зійшов з рейок, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей та близько 20 отримали поранення. Президент Марселу Ребелу де Соуза висловив співчуття та очікує на встановлення причини.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Марселу Ребелу де Соза
Португалія
Лісабон