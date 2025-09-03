$41.360.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фуникулер сошел с рельсов в центре Лиссабона: число жертв возросло до 15

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Лиссабоне фуникулер сошел с рельсов, погибло по меньшей мере 15 человек, есть раненые. На месте работают экстренные службы, расследованием занимается Бригада убийств Судебной полиции.

Фуникулер сошел с рельсов в центре Лиссабона: число жертв возросло до 15

Уже по меньшей мере 15 человек погибли и несколько получили ранения в результате схода с рельсов фуникулера в Лиссабоне, Португалия. Об этом сообщает источник в полиции, который общался с CNN Portugal, передает УНН.

Детали

На месте происшествия работают команды экстренной помощи, где некоторые люди остаются заблокированными.

Обновленное число погибших появилось после того, как источник в Полиции общественной безопасности сообщил, что по меньшей мере три человека погибли в результате схода с рельсов, и около двух десятков получили ранения, по меньшей мере девять из которых находятся в тяжелом состоянии.

По данным CNN Portugal, для расследования причины аварии была вызвана Бригада убийств Судебной полиции.

Фуникулер "Глория", который может перевозить до 42 человек, является достопримечательностью Лиссабона и пользуется большой популярностью среди туристов, посещающих город.

Ему более века, он впервые открылся в 1885 году, согласно официальному туристическому сайту Лиссабона.

Carris, компания общественного транспорта, которая управляет фуникулером, сообщила CNN Portugal, что ее команды находятся на месте, и что "все средства задействованы" для реагирования на аварию.

"Приоритетом является мониторинг ситуации", – сообщил официальный источник, не предоставляя дополнительных подробностей о возможной причине схода с рельсов.

Напомним

В Лиссабоне фуникулер Gloria сошел с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и около 20 получили ранения. Президент Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования и ожидает установления причины.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Марселу Ребелу де Соуза
Португалия
Лиссабон