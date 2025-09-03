У центрі Лісабона фунікулер зійшов з рейок: три людини загинули, ще 20 - постраждали
У Лісабоні фунікулер Gloria зійшов з рейок, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей та близько 20 отримали поранення. Президент Марселу Ребелу де Соуза висловив співчуття та очікує на встановлення причини.
Щонайменше троє людей загинули внаслідок сходження з рейок та аварії фунікулера Gloria у Лісабоні. Близько 20 людей постраждали, троє людей отримали серйозні травми, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
На відео з місця події видно, як трамвайний фунікулер, який перевозить людей вгору та вниз по схилу пагорба в португальській столиці, був зруйнований, а рятувальники витягували людей з-під уламків.
У своїй заяві президент Марселу Ребелу де Соуза висловив жаль з приводу аварії та сподівався, що влада незабаром встановить причину аварії.
Лінія, відкрита в 1885 році, з'єднує центр Лісабона поблизу площі Рештаурадорес з районом Байрру-Алту (Верхній квартал), відомим своїм жвавим нічним життям.
Її експлуатує муніципальна компанія громадського транспорту Carris.
Вагон внизу лінії, очевидно, був неушкодженим, але CNN Portugal повідомила, що пасажирам довелося вистрибувати з його вікон, коли стався інцидент.
