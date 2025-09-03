$41.360.01
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
14:02 • 18068 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 17454 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 18188 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 35736 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 21539 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23277 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22140 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24060 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 44174 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
У центрі Лісабона фунікулер зійшов з рейок: три людини загинули, ще 20 - постраждали

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Лісабоні фунікулер Gloria зійшов з рейок, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей та близько 20 отримали поранення. Президент Марселу Ребелу де Соуза висловив співчуття та очікує на встановлення причини.

У центрі Лісабона фунікулер зійшов з рейок: три людини загинули, ще 20 - постраждали

Щонайменше троє людей загинули внаслідок сходження з рейок та аварії фунікулера Gloria у Лісабоні. Близько 20 людей постраждали, троє людей отримали серйозні травми, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

На відео з місця події видно, як трамвайний фунікулер, який перевозить людей вгору та вниз по схилу пагорба в португальській столиці, був зруйнований, а рятувальники витягували людей з-під уламків.

У своїй заяві президент Марселу Ребелу де Соуза висловив жаль з приводу аварії та сподівався, що влада незабаром встановить причину аварії.

Лінія, відкрита в 1885 році, з'єднує центр Лісабона поблизу площі Рештаурадорес з районом Байрру-Алту (Верхній квартал), відомим своїм жвавим нічним життям.

Її експлуатує муніципальна компанія громадського транспорту Carris.

Вагон внизу лінії, очевидно, був неушкодженим, але CNN Portugal повідомила, що пасажирам довелося вистрибувати з його вікон, коли стався інцидент.

Антоніна Туманова

