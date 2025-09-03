$41.360.01
В центре Лиссабона фуникулер сошел с рельсов: три человека погибли, еще 20 - пострадали

Киев • УНН

 • 470 просмотра

В Лиссабоне фуникулер Gloria сошел с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и около 20 получили ранения. Президент Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования и ожидает установления причины.

В центре Лиссабона фуникулер сошел с рельсов: три человека погибли, еще 20 - пострадали

По меньшей мере три человека погибли в результате схода с рельсов и аварии фуникулера Gloria в Лиссабоне. Около 20 человек пострадали, трое получили серьезные травмы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На видео с места происшествия видно, как трамвайный фуникулер, который перевозит людей вверх и вниз по склону холма в португальской столице, был разрушен, а спасатели извлекали людей из-под обломков.

В своем заявлении президент Марселу Ребелу де Соуза выразил сожаление по поводу аварии и надеялся, что власти вскоре установят причину аварии.

Линия, открытая в 1885 году, соединяет центр Лиссабона вблизи площади Рештаурадореш с районом Байрру-Алту (Верхний квартал), известным своей оживленной ночной жизнью.

Ее эксплуатирует муниципальная компания общественного транспорта Carris.

Вагон внизу линии, очевидно, был невредим, но CNN Portugal сообщила, что пассажирам пришлось выпрыгивать из его окон, когда произошел инцидент.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Марселу Ребелу де Соуза
Лиссабон