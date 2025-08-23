Смертельное ДТП в США: туристический автобус перевернулся по дороге из Ниагарского водопада в Нью-Йорк

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 16729 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 19006 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 15537 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 17668 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 18733 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12321 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 20608 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19683 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13494 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14398 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Мощный сейсмический толчок магнитудой 7 баллов зафиксировали на антарктической станции "Академик Вернадский"Photo22 августа, 16:28 • 2740 просмотра
ФБР провело обыск в доме экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона22 августа, 16:58 • 3032 просмотра
Китай подтверждает свою роль в урегулировании войны РФ в Украине и готов "способствовать" и в дальнейшем22 августа, 17:20 • 2884 просмотра
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита20:36 • 4512 просмотра
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома23:14 • 2756 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 14278 просмотра
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 15538 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 11969 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 14395 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 17496 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 25491 просмотра
Смертельное ДТП в США: туристический автобус перевернулся по дороге из Ниагарского водопада в Нью-Йорк

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, направлявшийся в Нью-Йорк из Ниагарского водопада. В результате ДТП погибли пять человек, еще 24 получили ранения.

Смертельное ДТП в США: туристический автобус перевернулся по дороге из Ниагарского водопада в Нью-Йорк

В округе Дженеси, штат Нью-Йорк (США), перевернулся туристический автобус, ехавший из Ниагарского водопада в Нью-Йорк, в результате чего погибли 5 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.

Детали

По данным полиции штата, авария с участием тягача с прицепом и туристического автобуса, в котором находилось 54 человека, произошла вблизи отметки 4039 мили.

Несколько человек считаются пропавшими без вести. Некоторых пассажиров выбросило из автобуса, а другие оказались в ловушке под ним

- говорится в сообщении.

Медицинский центр округа Эри подтвердил, что с места аварии было доставлено 24 пациента, 20 находятся в отделении неотложной помощи.

По словам очевидцев, автобус потерял управление, пересек разделительную полосу и перевернулся на обочине. Водитель объяснил полиции, что отвлекся и резко вывернул руль. Правоохранители подтвердили, что автобус был технически исправным, а водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также указывается, что в салоне находились пассажиры из Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Филиппин и США.

Напомним

В конце июля в Словении на автомагистрали произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, погибли пять иностранцев. Четверо из них оказались гражданами Украины.

Масштабное ДТП в Афганистане: не менее 76 погибших, среди них женщины и дети20.08.25, 09:37 • 3467 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираАвто
Нью-Йорк (штат)
Соединённые Штаты