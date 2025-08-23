Смертельное ДТП в США: туристический автобус перевернулся по дороге из Ниагарского водопада в Нью-Йорк
УНН
В штате Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, направлявшийся в Нью-Йорк из Ниагарского водопада. В результате ДТП погибли пять человек, еще 24 получили ранения.
В округе Дженеси, штат Нью-Йорк (США), перевернулся туристический автобус, ехавший из Ниагарского водопада в Нью-Йорк, в результате чего погибли 5 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает Fox News, информирует УНН.
Детали
По данным полиции штата, авария с участием тягача с прицепом и туристического автобуса, в котором находилось 54 человека, произошла вблизи отметки 4039 мили.
Несколько человек считаются пропавшими без вести. Некоторых пассажиров выбросило из автобуса, а другие оказались в ловушке под ним
Медицинский центр округа Эри подтвердил, что с места аварии было доставлено 24 пациента, 20 находятся в отделении неотложной помощи.
По словам очевидцев, автобус потерял управление, пересек разделительную полосу и перевернулся на обочине. Водитель объяснил полиции, что отвлекся и резко вывернул руль. Правоохранители подтвердили, что автобус был технически исправным, а водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Также указывается, что в салоне находились пассажиры из Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Филиппин и США.
Напомним
В конце июля в Словении на автомагистрали произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, погибли пять иностранцев. Четверо из них оказались гражданами Украины.
