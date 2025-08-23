Смертельна ДТП у США: туристичний автобус перекинувся дорогою з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка
У штаті Нью-Йорк перекинувся туристичний автобус, що прямував до Нью-Йорка з Ніагарського водоспаду. Внаслідок ДТП загинуло п'ять людей, ще 24 отримали поранення.
В окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк (США), перекинувся туристичний автобус, що їхав з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, внаслідок чого загинуло 5 людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.
Деталі
За даними поліції штату, аварія за участю тягача з причепом та туристичного автобуса, в якому перебувало 54 особи, сталася поблизу позначки 4039 милі.
Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Деяких пасажирів викинуло з автобуса, а інші опинилися в пастці під ним
Медичний центр округу Ері підтвердив, що з місця аварії було доставлено 24 пацієнтів, 20 перебувають у відділенні невідкладної допомоги.
За словами очевидців, автобус втратив керування, перетнув розділювальну смугу та перекинувся на узбіччі. Водій пояснив поліції, що відволікся й різко вивернув кермо. Правоохоронці підтвердили, що автобус був технічно справним, а водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Також вказується, що у салоні перебували пасажири з Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Філіппін та США.
