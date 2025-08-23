$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 16976 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 19305 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 15735 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 17897 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 18913 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12344 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 20704 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19695 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13499 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14405 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Смертельна ДТП у США: туристичний автобус перекинувся дорогою з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У штаті Нью-Йорк перекинувся туристичний автобус, що прямував до Нью-Йорка з Ніагарського водоспаду. Внаслідок ДТП загинуло п'ять людей, ще 24 отримали поранення.

Смертельна ДТП у США: туристичний автобус перекинувся дорогою з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка

В окрузі Дженесі, штат Нью-Йорк (США), перекинувся туристичний автобус, що їхав з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, внаслідок чого загинуло 5 людей, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.

Деталі

За даними поліції штату, аварія за участю тягача з причепом та туристичного автобуса, в якому перебувало 54 особи, сталася поблизу позначки 4039 милі.

Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Деяких пасажирів викинуло з автобуса, а інші опинилися в пастці під ним

- йдеться у повідомленні.

Медичний центр округу Ері підтвердив, що з місця аварії було доставлено 24 пацієнтів, 20 перебувають у відділенні невідкладної допомоги.

За словами очевидців, автобус втратив керування, перетнув розділювальну смугу та перекинувся на узбіччі. Водій пояснив поліції, що відволікся й різко вивернув кермо. Правоохоронці підтвердили, що автобус був технічно справним, а водій не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Також вказується, що у салоні перебували пасажири з Китаю, Індії, країн Близького Сходу, Філіппін та США.

Нагадаємо

Наприкінці липня у Словенії на автомагістралі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, загинули п'ять іноземців. Четверо з них виявилися громадянами України.

Масштабна ДТП в Афганістані: щонайменше 76 загиблих, серед них жінки та діти20.08.25, 09:37 • 3467 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуАвто
Нью-Йорк (штат)
Сполучені Штати Америки