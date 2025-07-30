Смертельна аварія у Словенії: п'ятеро іноземців загинули, четверо з них, попередньо, українці
Київ • УНН
У Словенії на автомагістралі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, загинули п'ять іноземців. Попередньо, четверо з них є громадянами України.
Унаслідок аварії на автомагістралі у Словенії загинули пʼять іноземців, попередньо четверо з них – громадяни України. Про це пише словенське видання Delo з посиланням на поліцію, передає УНН.
Близько 11 години ранку на автомагістралі поблизу виїзду Slovenske Konjice в напрямку Любляни сталася дорожньо-транспортна пригода. Спочатку поліція Цельє повідомила про чотирьох загиблих у ДТП і ще двох постраждалих, але згодом Генеральна поліція уточнила, що загинув ще п'ятий учасник ДТП. Всі вони були іноземними громадянами
Повідомляється, що український водій мікроавтобуса перевозив сім осіб і через невідповідну швидкість врізався в задню частину причепа вантажівки, якою, за попередніми даними, керував водій з росії.
У зіткненні загинули п'ятеро людей, за попередніми даними, четверо з них – громадяни України. Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, а його пасажирка – більш серйозні
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Сьогодні поблизу села Кузьминці, що на Вінниччині, сталась аварія за участю автобуса місцевого сполучення. П'ятеро пасажирів звернулись за медичною допомогою.