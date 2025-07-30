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Автобус з пасажирами злетів у кювет на Вінниччині: постраждало п'ятеро людей

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Поблизу села Кузьминці на Вінниччині сталась аварія за участю автобуса місцевого сполучення. П'ятеро пасажирів звернулись за медичною допомогою.

Автобус з пасажирами злетів у кювет на Вінниччині: постраждало п'ятеро людей

Сьогодні поблизу села Кузьминці, що на Вінниччині, сталась аварія за участю автобуса місцевого сполучення. П'ятеро пасажирів звернулись за медичною допомогою, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління поліції у Вінницькій області.

Деталі

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус виїхав за межі проїжджої частини та з'їхав у кювет. На момент аварії в автобусі перебували 10 пасажирів та водій.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Заразі на місці події працює поліція.

Нагадаємо

Нещодавно у Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської. Тоді загинула 35-річна пасажирка, водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані.

Варто додати, що за перше півріччя в Україні в ДТП загинуло 1367 людей, з них 69 дітей. Серед основних причин смертельних аварій - перевищення швидкості та виїзд на зустрічну смугу.

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Чернівецька область
Національна поліція України
Вінницька область
Україна