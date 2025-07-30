Автобус з пасажирами злетів у кювет на Вінниччині: постраждало п'ятеро людей
Київ • УНН
Поблизу села Кузьминці на Вінниччині сталась аварія за участю автобуса місцевого сполучення. П'ятеро пасажирів звернулись за медичною допомогою.
Сьогодні поблизу села Кузьминці, що на Вінниччині, сталась аварія за участю автобуса місцевого сполучення. П'ятеро пасажирів звернулись за медичною допомогою, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління поліції у Вінницькій області.
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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус виїхав за межі проїжджої частини та з'їхав у кювет. На момент аварії в автобусі перебували 10 пасажирів та водій.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Заразі на місці події працює поліція.
Нагадаємо
Нещодавно у Чернівецькій області сталася смертельна ДТП за участю поліцейської. Тоді загинула 35-річна пасажирка, водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані.
Варто додати, що за перше півріччя в Україні в ДТП загинуло 1367 людей, з них 69 дітей. Серед основних причин смертельних аварій - перевищення швидкості та виїзд на зустрічну смугу.