Автобус с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: пострадали пять человек
Киев • УНН
Вблизи села Кузьминцы Винницкой области произошла авария с участием автобуса местного сообщения. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью.
Сегодня вблизи села Кузьминцы Винницкой области произошла авария с участием автобуса местного сообщения. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление полиции в Винницкой области.
Детали
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. На момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Напомним
Недавно в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием полицейской. Тогда погибла 35-летняя пассажирка, водитель и еще одна пассажирка госпитализированы.
Стоит добавить, что за первое полугодие в Украине в ДТП погибло 1367 человек, из них 69 детей. Среди основных причин смертельных аварий - превышение скорости и выезд на встречную полосу.