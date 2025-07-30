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Автобус с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: пострадали пять человек

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Вблизи села Кузьминцы Винницкой области произошла авария с участием автобуса местного сообщения. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью.

Автобус с пассажирами слетел в кювет в Винницкой области: пострадали пять человек

Сегодня вблизи села Кузьминцы Винницкой области произошла авария с участием автобуса местного сообщения. Пятеро пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление полиции в Винницкой области.

Детали

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет. На момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Напомним

Недавно в Черновицкой области произошло смертельное ДТП с участием полицейской. Тогда погибла 35-летняя пассажирка, водитель и еще одна пассажирка госпитализированы.

Стоит добавить, что за первое полугодие в Украине в ДТП погибло 1367 человек, из них 69 детей. Среди основных причин смертельных аварий - превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Черновицкая область
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Украина